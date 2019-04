La PDG de Mercaptor Discoveries interviendra lors de la Rencontre internationale d'Horasis à Cascais, Portugal, le 7 avril 2019 et du Forum mondial de l'investissement privé à Zurich, le 9 avril 2019





NOVATO, Californie, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Mercaptor Discoveries (Mercaptor), une société qui met au point les Captonstm, de petites molécules de validation de principe préclinique reproductible, qui créent des neuroprotecteurs à l'endroit précis d'une lésion, a annoncé aujourd'hui que Sara Isbell, la PDG, présidente et cofondatrice de Mercaptor Discoveries, présidera le débat d'experts et interviendra lors de la Rencontre internationale d'Horasis à Cascais (Portugal), le 7 avril 2019. Isbell prendra également la parole au VIIe Forum mondial de l'investissement privé qui se tiendra à Zurich (Suisse), le 9 avril 2019.

Fondée par le Dr Frank-Jürgen Richter, l'ancien directeur du Forum économique mondial, la Rencontre internationale d'Horasis, organisée tous les ans, est l'un des plus importants rassemblements de dirigeants d'entreprises et gouvernementaux, où l'on ne peut participer que sur invitation. Ce rassemblement constitue une plateforme idéale en vue d'encourager et d'étudier les possibilités de coopération, d'investissement d'impact et de croissance durable dans le monde. Cette année, la conférence accueillera plus de 700 participants et les débats porteront sur le thème, Catalyser les avantages de la mondialisation.

Sara Isbell, la PDG de Mercaptor, présidera le débat d'experts Vaincre la maladie mondiale, qui réunit des dirigeants et des spécialistes des secteurs des soins de santé, de la nutrition, des produits pharmaceutiques et du capital biologique, afin d'examiner les possibilités de dispenser des soins de santé universels et leurs répercussions positives sur la croissance économique.

À la suite de la Rencontre internationale d'Horasis, Isbell prendra la parole à Zurich, le 9 avril, lors du VIIe Forum mondial de l'investissement privé, un rassemblement de dirigeants d'entreprises, de gestionnaires de grande fortune et d'entrepreneurs des pays du CCG, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Europe. En partenariat avec Strategic Swiss Partners (SSP), Isbell présentera aux délégués Mercaptor et ses projets de mise au point de médicaments locaux reposant sur les Captons.

Mercaptor a établi un partenariat à long terme avec SSP et collabore avec Karin Van Zuilen et Coert Huijbregsen, l'équipe médicale de SSP, pour élaborer une stratégie et des communications.

« Tous les partenaires de SSP sont rigoureux concernant les projets que nous acceptons. Nous ne nous engageons que sur des projets exclusifs et Mercaptor répond à ces critères », a déclaré Guna R. Mahalingam, le fondateur et PDG de SSP. « Nous sommes très heureux de la découverte faite par Mercaptor et enchantés des possibilités offertes par les Captons en vue de soigner la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies cérébrales. Nous souhaitons aller loin, avec Mercaptor », a-t-il conclu.

À propos de Mercaptor Discoveries

Mercaptor Discoveries a été créé par une équipe scientifique ayant l'expérience du développement de riches entreprises biotechnologiques, dont Raptor Pharmaceuticals. Raptor a été acquis par Horizon Pharma en 2016 pour 860 millions d'USD. Les scientifiques qui ont créé Mercaptor ont découvert des molécules activées par les lésions, appelées Captonstm. Les Captons permettent des validations de principe précliniques reproductibles en tant que neuroprotecteurs et peuvent potentiellement prévenir la progression de troubles du système nerveux central et de maladies neurodégénératives, à l'instar de la maladie d'Alzheimer, de la SLA, de l'ETC, de la maladie de Parkinson, de la SEP et des AVC. Tous les membres de l'équipe de Mercaptor accordent la priorité à la productivité et à la transparence et attachent de l'importance à la pureté de la recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mercaptor.com.

À propos de SSP

Strategic Swiss Partners est un leader mondial de la gestion commerciale spécialisée et du conseil financier, fort de plusieurs années d'expérience dans la création et l'amélioration d'options commerciales et de placement, dans un grand nombre de secteurs. www.strategicswisspartners.com

