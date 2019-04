Hainan organise des événements pour renforcer sa réputation internationale





HAIKOU, Chine, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 4 avril 2019 s'est tenue à Haikou une conférence de presse ayant pour titre « Grandir ensemble avec Hainan », événement de promotion de l'image internationale par le tourisme et la culture sous l'égide du département du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports de la province de Hainan. Des personnes du monde entier seront invitées à des événements qui leur feront découvrir le développement et les changements ayant lieu à Hainan et renforçant ainsi sa réputation planétaire.

Sun Ying, du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports de la province de Hainan, a fait ce commentaire : « La construction d'une zone pilote commerciale libre à Hainan et de son port franc aux caractéristiques chinoises a ouvert de nombreuses opportunités nouvelles pour davantage de coopération internationale. Les personnes ayant des idéaux élevés pour investir dans les échanges et venir à Hainan sont les bienvenues à Hainan. Hainan va bâtir un centre de consommation pour le tourisme international avec une attitude plus ouverte et plus inclusive. »

Afin de renforcer davantage la promotion à l'échelle internationale de son tourisme et de sa culture, Hainan va envoyer des délégations qui vont organiser 30 manifestations d'échanges culturels et touristiques sur cinq grands marchés touristiques, à savoir le marché de langue russe, celui du Japon et de la Corée, le marché de l'Asie du Sud-Est, celui de Hong Kong et Macao, et enfin le marché englobant Australie, Nouvelle-Zélande, Europe et Amérique. Hainan accentuera son rayonnement par une Conférence internationale de promotion de la musique sur les places américaines et européennes, dont la France et l'Allemagne, afin de mettre en valeur les perspectives sur Hainan qui invitera ainsi davantage d'amis dans le monde entier à la comprendre et à l'aimer.

Pianiste de renom, Wu Muye a été convié comme ambassadeur de ces événements qui adopteront pour mascotte « BoBoYeah », personnage d'une bande dessinée locale. Ces manifestations voyageront dans de nombreux pays dont l'Allemagne et la France pour représenter l'image planétaire de Hainan. Wu Muye, surnommé les « Doigts d'Or », est un pianiste virtuose international, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMDP) en 2009. L'industrie du piano en France lui a décerné la plus haute récompense honoraire couronnant un artiste en tant que « Piano parfait ». Ses parents appartiennent à la première génération d'« entrepreneurs à Hainan ». Il a passé une enfance merveilleuse à Hainan à laquelle le rattache un lien très fort. BoBoYeah comme mascotte de l'image internationale du tourisme culturel de Hainan affiche l'enthousiasme et l'ouverture de la province en étant un symbole joli et charmant, mettant en vedette la culture locale de Hainan sur la scène mondiale.

