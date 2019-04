LexisNexis lance InterAction® pour Office 365®





Délivré via un modèle technologique innovant de cloud hybride, InterAction pour Office 365 vous accompagne dans la nouvelle ère de la GRC intégrée, afin de dynamiser instantanément les professionnels et de maximiser les données clients et relationnelles

RALEIGH, Caroline du Nord, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- LexisNexis® InterAction®, solution leader de gestion de la relation client (GRC) spécialement destinée aux services juridiques et professionnels, a lancé aujourd'hui InterAction® pour Office 365®, application avancée haute performance qui intègre des données de GRC dans les flux de travail existants sur Microsoft® Outlook, Excel et Word. Disponible à la fois en version Office bureau et par abonnement, cette application tire parti de la puissance des données de relation client d'une société, en les délivrant au moment approprié afin que les professionnels puissent mettre à jour, accéder et utiliser les données de relation client avec leur flux de travail naturel, à leur bureau ou en déplacement.

Tirant parti de la technologie brevetée LexisNexis, cette application est délivrée via un modèle cloud hybride qui permet à une application basée dans le cloud d'accéder aux données de manière sécurisée (sans les stocker au repos), quel que soit leur emplacement ? sur site derrière un pare-feu, dans un cloud privé, ou dans un environnement de cloud public. Ce modèle hybride constitue le principe fondamental de l'avenir d'InterAction, qui combine les meilleurs aspects du SaaS avec le contrôle et le choix qu'exigent les clients. Une nouvelle innovation peut être délivrée de manière fluide, tout en permettant aux sociétés de gérer et stocker les données à l'emplacement qu'ils préfèrent.

InterAction pour Office 365 permet d'économiser plusieurs heures facturables pour les spécialistes, grâce à des fonctionnalités telles que les appels VOIP en un clic et l'option permettant de suivre automatiquement les appels téléphoniques et les activités de courrier électronique. L'intégration plus large avec Word et Excel permet d'économiser du temps pour les spécialistes, ainsi que pour les professionnels du marketing et du développement commercial. « Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement comparer une liste de participants avec leurs données InterAction, afin de comprendre qui seront les contacts connus présents lors d'un événement sans même quitter Excel », a déclaré Scott Winter, directeur de la gestion des produits. « Il ne s'agit pas d'élaborer un rapport, mais plutôt d'intégrer les données d'InterAction pour aider les utilisateurs à travailler plus intelligemment en temps réel. En outre, grâce au modèle hybride, nous pouvons obtenir plus rapidement que jamais des fonctions pour nos clients, tout en leur laissant la possibilité de garder le contrôle des données. »

En tant que solution de GRC leader, InterAction est utilisée par plus de 450 clients issus de 32 pays, qui incluent de grands cabinets juridiques, des cabinets juridiques de taille intermédiaire, ainsi que des services professionnels non juridiques. Scott Wallingford, directeur général de l'entreprise InterAction, a déclaré : « Le secteur des services professionnels est différent des autres secteurs. Les services sont achetés et non vendus, et les cabinets s'appuient principalement sur leur réseau de contact soigneusement conservé pour stimuler la croissance. Nous investissons avec pour mission de délivrer des solutions qui répondent aux exigences uniques des cabinets, et l'approche hybride en matière de cloud est un parfait exemple de l'innovation qui fait la différence. Le lancement d'InterAction pour Office 365 marque le début d'une aventure particulièrement excitante ! »

À propos de LexisNexis® InterAction®

InterAction est une solution de gestion de la relation client (GRC) qui a été élaborée à partir de la compréhension fondamentale selon laquelle le fait de remporter un contrat de services est sensiblement différent du fait de vendre un produit. Nous nous associons à des clients et à des leaders d'opinion pour développer et délivrer un portefeuille innovant qui vous aide à libérer la valeur de vos contrats, tout en améliorant votre capacité à délivrer des expériences relationnelles pertinentes. Nous visons à devenir un partenaire qui vous aide à accroître votre volume d'affaires, tout en appréhendant ce que la technologie peut apporter et en la déployant de manière responsable. Par conséquent, vous pouvez rester concentré sur les opportunités de croissance qui vous offrent les meilleures chances de succès. Grâce à plusieurs centres technologiques d'excellence basés à Raleigh en Caroline du Nord, à Londres au Royaume-Uni, et à Shanghai en Chine, LexisNexis a accès aux meilleurs partenaires académiques et technologiques du monde entier.

À propos de LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional est un fournisseur leader mondial d'informations et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales, qui aide les clients à accroître la productivité, à améliorer le processus décisionnel et les résultats, ainsi qu'à faire progresser l'État de droit à travers le monde. En tant que pionnier numérique, la société a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales grâce aux services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui dessert des clients dans plus de 130 pays grâce à 10 000 employés à travers le monde, fait partie de RELX, fournisseur mondial d'informations et d'analyses pour des clients professionnels et commerciaux de plusieurs secteurs.

