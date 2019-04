Le géant mondial des camions adopte, pour ses centres de maintenance, le système de gestion des batteries sans fil conçu par NorthStar Battery





STOCKHOLM, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Daimler a créé avec NorthStar Battery une version sur mesure de NorthStar ACE® - un système de gestion des batteries sans fil déjà primé - appelé AGM Truck Test. Cet outil d'analyse des batteries est actuellement déployé dans tous les centres de maintenance Daimler situés en Europe, ainsi qu'en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ce projet commun constitue la prochaine étape de la collaboration avec Daimler, qui a débuté en 2016.

NorthStar Battery est un leader mondial en matière de technologie de batterie. Leurs batteries AGM premium, au plomb pur, constituent le premier choix des camions Daimler en Amérique du Nord et en Europe. NorthStar a commencé à fournir des batteries à Daimler en Amérique du Nord en 2016 et a ensuite développé les livraisons en Europe en 2018 pour les nouveaux modèles Mercedes-Benz Actros, Antos et Arocs.

Dans le prolongement de cette collaboration, Daimler a créé avec NorthStar une version sur mesure de NorthStar ACE®, dénommée AGM Truck Test, un outil d'analyse des batteries AGM destiné aux centres de maintenance Daimler. NorthStar ACE® est le système de gestion des batteries déjà primé qui permet aux utilisateurs de récupérer sans connecter de câbles et en temps réel, l'historique des données de performance. Ce système a été lancé pour le secteur des télécommunications en 2017, où il a été homologué par plusieurs grands opérateurs internationaux. Il a ensuite été introduit dans le secteur des transports en 2018.

Avec cette version sur mesure ? AGM Truck Test ? Daimler peut désormais suivre les performances de ses batteries tout au long de leur cycle de vie et garantir ainsi qu'elles ne seront remplacées que lorsqu'elles atteignent leur véritable fin de vie utile, pas avant. Si une seule batterie tombe en panne, elle peut être remplacée rapidement afin de protéger les autres batteries sur le même circuit, ce qui réduit le coût total de possession.

La première version d'AGM Truck Test a été lancée par Daimler au premier trimestre 2019 et elle est actuellement déployée dans tous les centres de maintenance situés en Europe, ainsi qu'en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape de notre collaboration avec Daimler. Avec AGM Truck Test, Daimler et ses camions resteront à la pointe du suivi des batteries pour les années à venir », a déclaré John Semeniuk, Président du département Transport, NorthStar Battery.

À propos de NorthStar Battery

NorthStar Battery, fondé en 2000, est aujourd'hui un leader mondial en matière de technologie de batterie et de solutions de stockage d'énergie. NorthStar comprend deux départements ? Transport et Alimentation de secours. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans le monde et son siège est à Stockholm en Suède, avec des installations de fabrication aux États-Unis. NorthStar possède également des centres de distribution et de maintenance en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Veuillez consulter www.northstarbattery.com.

