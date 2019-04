Le CIFAR annonce de nouveaux programmes de recherche et de nouveaux titulaires de chaire en IA





Le nouveau portefeuille est audacieux et rassemble de brillants cerveaux pour se pencher sur les plus grandes questions auxquelles l'humanité et la science doivent trouver réponse.

TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - D'éminents scientifiques et chercheurs du monde entier ont maintenant accès à de nouvelles possibilités de collaboration suite à l'annonce par le CIFAR de son nouveau portefeuille de recherche et de l'expansion du programme des chaires en IA Canada-CIFAR. Les treize programmes de recherche du CIFAR se penchent sur des questions essentielles qui englobent quatre domaines thématiques interdisciplinaires : Vie et santé, Individus et société, Information et matière, et Terre et espace.

Vie et santé

Que pourrions-nous découvrir dans une biosphère inconnue? -- Règne fongique : Menaces et possibilités

-- Règne fongique : Menaces et possibilités Comment les microorganismes qui nous habitent influencent-ils la santé, le développement et même le comportement? - Microbiome humain

- Microbiome humain Quelle est l'origine de la vie et quels sont les processus en jeu? - Architecture moléculaire de la vie

Individus et société

Quels sont les origines et les mécanismes de la conscience? -- programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli

-- programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli Comment les expériences de la petite enfance influencent-elles la santé tout au long de la vie? -- Développement du cerveau et de l'enfant

Développement du cerveau et de l'enfant Est-il possible d'avoir un monde sans distinction entre « nous » et « eux »? -- Limites, groupes et appartenance

-- Limites, groupes et appartenance Comment l'innovation peut-elle profiter à tous? -- Innovation, équité et avenir de la prospérité

Terre et espace

Comment approfondir notre compréhension de la vie, de l'eau souterraine et de l'environnement des profondeurs d'une planète? -- Terre 4D : Science et exploration du sous-sol

Terre 4D : Science et exploration du sous-sol Quelle est la nature de la gravité extrême et comment l'élucidation de cette question pourrait-elle nous aider à comprendre l'origine et l'évolution de l'Univers? -- Extrême Univers et gravité

Information et matière

Que peut nous apprendre la nature sur l'exploitation de l'énergie solaire? -- Énergie solaire bioinspirée

-- Énergie solaire bioinspirée Comment approfondir notre compréhension de l'intelligence et construire des machines intelligentes? -- Apprentissage automatique, apprentissage biologique

Apprentissage automatique, apprentissage biologique Comment exploiter la puissance de la mécanique quantique pour améliorer le traitement de l'information ? -- Informatique quantique

? -- Informatique quantique Comment les technologies quantiques pourraient-elles transformer la société? - Matériaux quantiques

« Depuis près de 40 ans, le CIFAR oeuvre à l'appui de la recherche fondamentale et de l'innovation en transcendant frontières et domaines », déclare Alan Bernstein, président et chef de la direction du CIFAR. « Le portefeuille dont nous faisons l'annonce aujourd'hui changera les conversations dans tous les domaines et mènera aux percées scientifiques, technologiques et savantes de demain. »

Chaque programme se penche sur des questions complexes et mobilise des réseaux interdisciplinaires et internationaux de chercheurs et de scientifiques qui jouissent de l'appui soutenu et à long terme du CIFAR par l'entremise de réunions et de l'octroi de fonds catalyseurs favorisant de nouvelles orientations de recherche. Cet environnement qui préconise la liberté intellectuelle suscite d'étroites collaborations et un climat de confiance entre les membres du CIFAR. Lors des réunions, ils partagent et examinent des résultats préliminaires et des données, en amont de la publication, et offrent diverses perspectives émanant de pairs de divers domaines.

« Je crois que le CIFAR constituera un catalyseur très puissant pour nous », affirme Barbara Sherwood-Lollar, professeure de sciences terrestres à l'Université de Toronto et codirectrice du nouveau programme Terre 4D : Science et exploration du sous-sol. « Le programme va nous permettre de réunir des gens d'horizons extrêmement différents et de leur offrir la liberté intellectuelle nécessaire pour se mettre au défi les uns les autres, se mettre au défi eux-mêmes et changer leur mode de pensée. »

Bien que l'impact du CIFAR sur le processus de la recherche soit immédiat, des avantages sociaux plus larges peuvent prendre plus de temps à voir le jour. Grâce à la mobilisation du savoir, l'organisation comble cet écart en mettant en lien ses programmes de recherche et des maîtres à penser de renommée mondiale issus de milieux non universitaires. Ces échanges enrichissent la recherche et stimulent de nouvelles innovations sociales, économiques et techniques. Par exemple, les membres du programme Microbiome humain du CIFAR collaborent avec des chefs de file en santé publique pour créer le premier programme d'enseignement sur le microbiome et la santé.

Pour de plus amples renseignements sur le nouveau portefeuille et l'Appel à idées mondial, veuillez cliquer ici .

Expansion du programme des chaires en IA Canada-CIFAR

Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, le CIFAR a aussi annoncé l'expansion du programme des chaires en IA Canada-CIFAR, ce qui porte le nombre total de titulaires de chaire à 46, par rapport à 29 dans l'annonce de décembre 2018. Le prestigieux programme des chaires en IA Canada-CIFAR, financé par le gouvernement fédéral à hauteur de 86,5 millions de dollars sur cinq ans, offre aux chercheurs un financement de recherche à long terme destiné à soutenir leurs programmes de recherche et à les aider à former la prochaine génération de chefs de file en IA. Les 46 titulaires de chaire sont nommés en partenariat avec les trois instituts canadiens d'IA : Amii (Edmonton), Mila (Québec) et Institut Vecteur (Toronto), ainsi que douze universités et hôpitaux à travers le pays.

« Le programme des chaires en IA Canada-CIFAR est au coeur du leadership continu du Canada en matière de recherche et de formation en apprentissage automatique », déclare Elissa Strome, directrice générale de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du CIFAR. « En tant que premier pays à mettre en oeuvre une stratégie nationale en matière d'IA et berceau de l'apprentissage profond, le Canada est particulièrement bien placé pour favoriser l'avancement de l'IA responsable et de la recherche en apprentissage automatique. »



Le programme des chaires en IA Canada-CIFAR vise à accroître le nombre d'éminents chercheurs et diplômés qualifiés en intelligence artificielle au Canada et à rehausser le profil international du Canada en matière de recherche et de formation en IA.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme des chaires en IA Canada-CIFAR et consulter la liste complète des titulaires de chaire, veuillez cliquer ici .

Le CIFAR voit loin

Le CIFAR a l'habitude de choisir des gagnants. La révolution de l'apprentissage profond en intelligence artificielle a été lancée grâce au soutien du CIFAR en 2004. Cette année-là, Geoffrey Hinton (Google, Université de Toronto, Institut Vecteur) a créé un nouveau programme appelé Calcul neuronal et perception adaptative, le prédécesseur du programme actuel Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR, dirigé aujourd'hui par Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal) et Yann LeCun (Facebook, Université de New York). Ce programme pose des questions fondamentales sur le mode d'apprentissage de l'être humain et sur la façon d'appliquer ces connaissances aux machines. Tout récemment, ces trois pionniers de l'IA ont reçu conjointement le prix A. M. Turing de l'ACM, qualifié de « prix Nobel d'informatique ». Leurs travaux ont donné lieu à diverses technologies, comme la reconnaissance vocale et de l'image, et la traduction en temps réel.

« Le CIFAR a fait ses preuves de manière impressionnante en ce qui concerne le soutien à l'innovation et dirige l'élaboration de la première stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, affirme la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan. Ces nouvelles chaires permettront au Canada de continuer à jouer son rôle de précurseur en intelligence artificielle, ainsi que de créer des emplois et de stimuler la croissance dans toutes les régions du pays. »

Bien que tous les programmes du CIFAR ne transformeront pas radicalement notre vie quotidienne comme l'a fait l'IA, beaucoup d'entre eux transforment la science elle-même par l'introduction de nouvelles techniques, approches et connaissances qui sont au coeur de l'innovation. L'organisation choisit avec grand soin et beaucoup de rigueur les questions de recherche qui l'animent, ainsi que les chercheurs qui les explorent. Le CIFAR est reconnu dans le monde entier pour sa vision à long terme et le modèle exceptionnel auquel il a recours pour s'attaquer aux questions les plus complexes du monde. En outre, il fait figure de chef de file dans la mobilisation de brillants cerveaux, la promotion de collaborations internationales et la création de nouvelles connaissances.

À propos du CIFAR

Le CIFAR est une organisation caritative mondiale basée au Canada qui réunit les plus brillants cerveaux pour se pencher sur les questions les plus importantes auxquelles l'humanité et la science doivent trouver réponse.

En oeuvrant à l'appui de la collaboration interdisciplinaire à long terme, le CIFAR offre aux chercheurs un environnement incomparable qui s'articule autour de la confiance, de la transparence et du partage des connaissances. Notre modèle éprouvé inspire de nouvelles orientations de recherche, accélère la découverte et donne lieu à des percées par-delà les frontières et les disciplines universitaires. Grâce à la mobilisation du savoir, nous sommes des catalyseurs du changement au sein de l'industrie, du gouvernement et de la société. La communauté des membres du CIFAR est forte de 19 lauréats d'un prix Nobel et de plus de 400 chercheurs de 22 pays. En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR de mettre au point et de diriger la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle.

Le CIFAR reçoit le généreux soutien des gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, de partenaires canadiens et internationaux, ainsi que de donateurs individuels, de fondations et d'entreprises.

