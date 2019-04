Thornton Law Firm LLP annonce un recours collectif élargi en valeurs mobilières contre Flex Ltd. et certains dirigeants





BOSTON, 7 avril 2019 /CNW/ -- Thornton Law Firm LLP, un cabinet d'avocats de premier plan dans le domaine des litiges très complexes en matière de valeurs mobilières et de protection des investisseurs, annonce avoir déposé une plainte modifiée (la « plainte ») contre Flex Ltd. et certains de ses dirigeants. La plainte, intitulée Kipling v. Flex Ltd., et al, n° 18-cv-2706-LHK (N.D. Cal.), fait valoir des réclamations en vertu des articles 10(b) et 20(a) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au nom de toutes les personnes ou entités ayant acheté les actions ordinaires de Flex et ses options standardisées négociées en bourse, entre le 26 janvier 2017 et le 25 octobre 2018 inclusivement (la « période visée par la poursuite ou le recours collectif »).

À la suite de l'enquête pointilleuse et approfondie menée par le cabinet Thornton et son coavocat, la plainte, telle que modifiée, a prolongé la période visée par la poursuite et a élargi les réclamations présentées dans l'action initiale. Le 12 octobre 2018, la Cour a nommé le Bristol County Retirement System au titre de demandeur principal et le cabinet Thornton Law Firm LLP en tant que coavocat principal. De même, par ordonnance datée du 3 avril 2019, vu la plainte élargie, la Cour a ordonné la republication de l'avis du demandeur principal. Les investisseurs qui souhaitent agir à ce titre dans l'action en valeurs mobilières en instance contre Flex sont tenus de déposer une requête en nomination, à titre de demandeur principal, au plus tard 60 jours (c'est-à-dire le 4 juin 2019), à compter du présent avis daté du 5 avril 2019.

Si vous avez acheté ou acquis des actions ordinaires de Flex ou ses options standardisées au cours de la période visée par la poursuite, soit du 26 janvier 2017 au 25 octobre 2018, vous êtes membre du « groupe » et pouvez prétendre à la nomination à titre de demandeur principal. Les documents de requête du demandeur principal doivent être déposés auprès du Tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie (U.S. District Court for the Northern District of California) au plus tard le 4 juin 2019.

Si vous avez des questions au sujet de cette action en justice ou si vous souhaitez agir à titre de demandeur principal, veuillez communiquer avec Guillaume Buell, Esq. du cabinet Thornton Law Firm, au (617) 531-3933, ou Garrett Bradley, Esq., au (617) 531-3945 ou par courriel à l'adresse shareholder@tenlaw.com.

La plainte allègue que les défendeurs (Flex, Michael McNamara, Christopher Collier, Michael Dennison et Kevin Kessel) ont fait des déclarations fausses et trompeuses concernant (1) les contrôles internes de la société à l'égard de l'information financière, y compris ceux liés aux contrats avec des clients, et (2) le contrat conclu par la société avec Nike pour automatiser la fabrication de chaussures de sport. À la fin de la période visée par la poursuite, soit le 25 octobre 2018, les défendeurs ont divulgué pleinement la vérité concernant les contrôles internes de Flex et le contrat avec Nike. Le même jour, le défendeur Michael McNamara a brusquement pris sa retraite. Par suite des allégations d'inexactitudes et d'omissions des défendeurs, le cour des actions de Flex est passé de 15,29 $ US, le 26 janvier 2017, à 7,09 $ US, le 26 octobre 2018.

Bien que nommé par le tribunal pour agir au nom des membres absents du groupe, le demandeur principal, en tant que représentant du groupe, peut retenir les services d'un avocat de son choix pour se faire représenter dans cette action. Les investisseurs n'ont pas à demander la nomination à titre de demandeur principal pour de partage au produit de tout recouvrement obtenu au nom du groupe dans le cadre de cette action. Si vous êtes membre du groupe et qu'il y a un jugement de recouvrement en faveur du groupe, vous pouvez en bénéficier légitimement à titre de membre absent du groupe.

SOURCE Thornton Law Firm LLP

Communiqué envoyé le 7 avril 2019 à 22:24 et diffusé par :