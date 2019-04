Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole





OTTAWA, le 7 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole :

« Au cours de la Semaine nationale de l'action bénévole, nous célébrons les Canadiens qui utilisent leur temps et leur talent pour renforcer leur communauté et améliorer la vie des autres.

« Le thème de cette année, "Le facteur bénévole pour élever les communautés", nous rappelle les façons dont les bénévoles transforment leurs communautés pour le mieux. Nous pouvons en constater les résultats chaque jour, qu'il s'agisse des tuteurs qui aident les élèves à réussir en classe ou des pompiers volontaires qui sont prêts à aider leurs voisins.

« En célébrant le leadership des bénévoles, nous pouvons encourager encore plus de Canadiens à être porteurs de changement. La période de candidature pour les Prix pour le bénévolat du Canada commencera dès demain. J'encourage les Canadiens à prendre le temps de soumettre la candidature d'une personne ou d'un organisme remarquable qui fait une différence positive.

« Le gouvernement du Canada appuie également les jeunes Canadiens qui veulent renforcer leur communauté et créer une nouvelle culture de bénévolat. Grâce au programme Service jeunesse Canada, lancé en janvier 2018, les jeunes ont l'occasion de devenir de meilleurs leaders, de développer leurs talents et d'acquérir une expérience essentielle. Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada propose d'élargir la portée du programme en offrant de nouveaux stages et de nouvelles opportunités aux jeunes. Ces mesures appuieront la prochaine génération de leaders, qui mettront à profit les valeurs du service communautaire et de l'engagement citoyen tout au long de leur vie.

« Peu importe notre âge, chacun d'entre nous peut appuyer ceux qui nous entourent et aider à bâtir un Canada meilleur. Qu'il soit question de pelleter l'entrée d'un voisin ou d'aider quelqu'un à porter ses sacs d'épicerie, même les plus petits gestes de gentillesse peuvent faire une différence. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les bénévoles pour les contributions qu'ils apportent à leur communauté et à notre pays. »

