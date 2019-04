Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé





OTTAWA, le 7 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de la santé :

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée mondiale de la santé et la création de l'Organisation mondiale de la santé, nous soulignons notre responsabilité commune de promouvoir un meilleur accès aux soins de santé pour les gens à travers le monde.

« Depuis sa création en 1948, l'Organisation mondiale de la santé aide à soutenir des initiatives en matière de santé à travers le monde et à sensibiliser les gens aux enjeux internationaux à cet égard. Cette année, l'Organisation continue de souligner l'importance de l'accès universel aux soins de santé, reconnaissant le droit de chacun d'accéder à ces services essentiels sans discrimination ni obstacles financiers.

« Nous avons réalisé des progrès importants en tant que communauté mondiale, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que chacun ait accès aux services de santé dont il a besoin.

« Les Canadiens sont fiers de notre système de soins de santé, qui offre des soins à ceux qui en ont besoin, peu importe s'ils peuvent couvrir les frais. Le gouvernement du Canada travaille fort pour améliorer encore davantage notre système et répondre rapidement aux problèmes émergents en matière de santé. Nous travaillons également pour assurer un accès uniforme aux services de santé à travers le pays, particulièrement aux communautés autochtones.

« Grâce au budget de 2019, le gouvernement du Canada, en partenariat avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les autres intervenants, prend des mesures initiales importantes pour mettre en oeuvre un régime national d'assurance?médicaments. Le gouvernement prévoit notamment créer une Agence canadienne des médicaments, élaborer une liste exhaustive de médicaments sur ordonnance et établir une stratégie pour les médicaments coûteux destinés au traitement des maladies rares. Ces mesures aideront à rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables et accessibles pour un plus grand nombre de Canadiens.

« Le gouvernement du Canada continuera d'agir pour que tous les Canadiens aient les soins et le soutien nécessaires, lorsqu'ils en ont besoin. En promouvant l'accès universel aux soins de santé, nous appuyons les gens et aidons à bâtir un avenir meilleur pour tous. Lorsque tout le monde a accès à des soins de santé abordables, nos familles sont en meilleure santé, nos communautés sont plus fortes et notre pays continue de prospérer pour des générations à venir. »

