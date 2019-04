2e édition de la Semaine de la FGA - La formation générale des adultes, un pilier de la réussite





QUÉBEC, le 7 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE?CSQ) est fière de célébrer la deuxième Semaine de la formation générale des adultes (FGA), qui se tiendra du 8 au 12 avril 2019. Organisée par la FSE?CSQ, cette édition se déroule sous le thème La FGA, un pilier de la réussite.

En effet, selon les dernières données disponibles, environ 16 % des qualifications et des diplômes obtenus au secondaire l'ont été grâce à l'éducation des adultes. Pour la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, il est nécessaire de mettre en valeur le travail de ces femmes et de ces hommes polyvalents, compétents et passionnés que sont les enseignantes et enseignants de la FGA. Ils enseignent à près de 200 000 élèves dans plus de 200 centres de formation des adultes partout au Québec. C'est d'ailleurs un nombre d'élèves comparable au nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits au collégial!

Malgré ces bons résultats, il est important de rappeler que la capacité d'action de la FGA est limitée par certains obstacles. En plus d'un financement inadéquat, la FGA doit composer avec un manque criant de services aux élèves et des conditions d'enseignement difficiles. Par exemple, environ 75 % des enseignantes et enseignants ont un statut d'emploi précaire. Ces enjeux constituent des freins majeurs pour les centres d'éducation des adultes dans la réalisation de leur mission éducative.

Selon la présidente de la FSE-CSQ, l'opération Mettre la FGA sur la carte est devenue nécessaire, car la formation générale des adultes est méconnue de la population et des décideurs. « La FGA est un pilier de la réussite éducative au Québec. Il est grand temps que les décideurs améliorent à la fois les conditions de travail des enseignantes et enseignants et les conditions d'apprentissage des élèves qui y étudient avec détermination », a déclaré Josée Scalabrini.

Au cours de cette semaine, des vidéos mettant en vedette des élèves qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires grâce à la FGA seront diffusées sur la page Facebook de la FSE-CSQ. Les personnes mises en lumière dans ces vidéos sont aujourd'hui député, enseignant, professeur d'université et représentant syndical.

Parce que nos diplômés de la FGA sont très nombreux et parce qu'ils changent le visage du Québec en redonnant à leur communauté, ils sont invités à nous faire part de leurs témoignages de réussite sur la page Facebook de la FSE?CSQ, tout comme leurs enseignantes et enseignants, leur famille ou leurs amis.

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 63 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

