25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda - La Ville de Montréal se souvient des 800 000 victimes du génocide des Tutsis





MONTRÉAL, le 7 avril 2019 /CNW Telbec/ - Voilà 25 ans à pareille date débutait au Rwanda un génocide qui entraîna quatre mois plus tard la disparition de quelque 800 000 hommes, femmes et enfants issus en majorité de la population tutsie. C'est en souvenir de ces pertes de vie et en solidarité aux proches des victimes que des élu.e.s municipaux, provinciaux et fédéraux et quelque 500 invité.e.s se sont réunis aujourd'hui à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ), à l'invitation de l'association Page Rwanda et de l'Alliance for Genocide Awareness and Remembrance (AGAR).

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé le 7 avril « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda ». La cérémonie d'aujourd'hui à la BANQ s'est conclue par une marche jusqu'au quai de l'horloge afin d'y déposer une gerbe de fleurs. Rappelons qu'environ 5 000 personnes d'origine rwandaise vivent au Québec, dont plus de 3 000 à Montréal. La moitié de ce nombre a vu le jour dans le petit pays d'Afrique de l'Est.

« Nous contribuons aujourd'hui au devoir de mémoire et à l'expression de notre solidarité envers le peuple rwandais et les survivants, en particulier ces hommes et femmes du Rwanda qui ont choisi de vivre dans la métropole québécoise. Nous devons nous unir pour combattre ensemble toutes formes de racisme, de discrimination, d'intolérance et de violence. Et nous le faisons à la Ville de Montréal en misant sur l'accueil, l'intégration et la sécurité pour toute personne immigrante. Nous le réalisons également en faisant la promotion et l'éducation de valeurs telles que l'inclusion, l'harmonie et, bien sûr, le respect des droits de la personne », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière, et de la diversité sociale.

Depuis 30 ans, l'administration municipale a posé plusieurs gestes en faveur de la cohabitation sociale et de l'inclusion sociale ainsi que dans sa lutte contre le racisme et la discrimination en adoptant la Déclaration contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion ainsi que la Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble. En outre, la Ville de Montréal encourage toutes les actions contre le racisme et la discrimination. Ainsi, elle appuie financièrement la Semaine d'actions contre le racisme depuis sa création, ainsi que des organismes communautaires et culturels qui agissent en faveur d'une cohabitation harmonieuse et pacifique dans la métropole.

À l'échelle internationale, la Ville de Montréal exerce un leadership au sein de réseaux de villes comme Metropolis et le Mayors Migration Council sur les enjeux de droits humains et de migrants. La Ville a notamment joué un rôle dans la mobilisation des villes pour l'adoption du Pacte mondial sur les migrations et le Pacte mondial sur les réfugiés. De plus, elle a récemment soumis un mémoire au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre d'un exercice de partage et bonification des pratiques des villes en cette matière.

Par ailleurs, la Ville de Montréal souligne la Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité (9 décembre), la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste (27 janvier) et la Marche annuelle de l'humanité et la prévention des génocides de Montréal ainsi que Montréal #DroitsHumains.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :