TAKE-TWO de Satoshi : le nouveau protocole de blockchain sur le point d'apporter la monnaie numérique au grand public

ZOUG, Suisse, 7 avril 2019 /PRNewswire/ -- Swiss Shakti Foundation, une fondation d'utilité publique basée à Zoug, en Suisse, est sur le point de dévoiler une devise basée sur la blockchain appelée Shakti Coin (SXE) qui promet de marquer le début d'une nouvelle ère dans le domaine de l'argent intelligent. Ce nouveau stablecoin est basé sur un protocole de blockchain révolutionnaire appelé « Proof-of-Effort » (PoE - Preuve d'effort) qui vise à démocratiser le minage et à faire de Shakti Coin la monnaie d'échange la plus pratique au monde.

Cette nouvelle est annoncée une décennie après le lancement du Bitcoin, la toute première monnaie basée sur la blockchain développée par Satoshi Nakamoto. Les développeurs de Shakti Coin ont analysé les points forts et les points faibles du Bitcoin pour développer une véritable monnaie d'échange pour les transactions quotidiennes. Les atouts de Shakti Coin incluent la facilité d'utilisation, une valeur stable, la conformité règlementaire, une vitesse de plus de 10 000 transactions par seconde (TPS), des transferts directs de portefeuille à portefeuille ainsi qu'un minage à la fois démocratisé et écoénergétique.

Le protocole PoE remplace le protocole Proof-of-Work (PoW - Preuve de travail) gourmand en énergie utilisé par le Bitcoin et d'autres, sans compromettre la sécurité. Par exemple, un ordinateur consacré au minage de Shakti Coin consommerait à peu près la même énergie qu'un serveur de messagerie moyen. Le protocole de minage unique de cette nouvelle monnaie numérique, PoE, élimine la consommation d'énergie problématique tout en établissant une capacité d'évolutivité. La nouvelle pièce présente également un important élément de bien social car elle encourage l'éducation et l'inclusion financière à l'échelle internationale.

Shakti Coin considère la conformité comme l'une des clés de la facilité d'utilisation. À cette fin, la devise a été conçue selon les meilleures pratiques de connaissance du client (KYC) ainsi que l'AML, le CTFA et d'autres normes visant à empêcher un usage illicite. L'organisation recherche également une conformité mondiale pays par pays en travaillant avec des fournisseurs de services.

Les opérations quotidiennes de Shakti Coin sont dirigées par SXE Network Operations LLC, dont le siège social est basé à Berkeley, en Californie. Le bureau de Berkeley est chargé d'assurer la conformité règlementaire et le respect des meilleures pratiques. SXE Network Operations est également responsable de maintenir et développer le réseau blockchain Shakti et l'application Shakti Wallet, d'inscrire les mineurs et d'assurer un déploiement méthodique et l'adoption par les utilisateurs du monde entier.

Propriété distribuée

Shakti Coin préserve le mandat unique de Satoshi consistant à placer la propriété entre les mains des personnes. Le réseau sera entièrement détenu et opéré par le public, quiconque participe au minage de Shakti Coin, et aucune pièce ne sera pré-minée. Aucune ICO (Initial Coin Offering) ne sera réalisée. La fondation vise à financer le lancement de la pièce SXE avec la vente des licences de minage.

Le projet Shakti est un effort populaire. Il a débuté à l'initiative de parents, éducateurs et amateurs de la blockchain. Pendant plus de deux ans, cette initiative a été soutenue par des bénévoles de plus de 30 pays dans cinq fuseaux horaires différents. Qu'est-ce qui les lie ? L'idée que la monnaie peut être un catalyseur du changement social. Dans les semaines à venir, la fondation Shakti publiera son livre blanc et commencera à accepter les demandes de miner Shakti Coin. Ce sont les premières étapes d'un mouvement qui, selon la fondation Shakti, va révolutionner l'économie mondiale. Des détails sur Shakti Coin sont disponibles à l'adresse https://www.shakticoin.com.

À propos de nous :

Swiss Shakti Foundation est une organisation à but non lucratif de la Crypto Valley, Zoug, en Suisse, qui se consacre à apporter Shakti Coin au monde. Le projet Shakti est une initiative populaire internationale qui n'est affilié à aucune industrie, aucun gouvernement, aucune religion ou aucun parti politique. Avant la création de la fondation, le projet était mené par « Two Guys from the Milky Way » (Deux hommes de la Voie Lactée, un surnom qui fait référence à l'équipe de développement de jeux préférée des développeurs).

Shakti Coin est la monnaie numérique la plus pratique au monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.shakticoin.com.

