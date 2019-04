Déclaration du premier ministre à l'occasion du premier anniversaire de l'accident tragique d'autobus des Broncos de Humboldt





OTTAWA, le 6 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du premier anniversaire de l'accident tragique d'autobus des Broncos de Humboldt en Saskatchewan :

« Il y a un an, un accident de la route dévastateur a causé la mort de seize personnes et a changé à jamais la vie de nombreux autres.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des membres de l'équipe des Broncos de Humboldt qui nous ont quittés. Nous offrons également notre soutien à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui continuent de vivre avec le traumatisme, la douleur, la colère et le chagrin provoqués par cette tragédie. Nous rendons aussi hommage aux premiers intervenants provinciaux, de la GRC et du personnel médical, qui ont fait preuve de courage et de professionnalisme dans cette situation extrêmement difficile.

« Face à des blessures et des pertes irréparables, la ville de Humboldt est devenue synonyme de résilience, démontrant la solidarité qui fait la force de cette communauté. Lorsque nous pensons à Humboldt, nous ne pouvons pas oublier les photos de l'accident. Mais ce sont les images de compassion et de force qui resteront gravées dans nos coeurs - que ce soit des joueurs se serrant la main à l'hôpital, des bâtons de hockey appuyés contre des milliers de portes d'entrée canadiennes, ou des jeunes hommes apprenant à nouveau à se lever, à marcher et à retourner sur la glace.

« Les nombreux témoignages d'amour et de soutien à travers le pays nous ont apporté réconfort. Ils nous ont rappelé qu'au Canada, nous sommes là les uns pour les autres, surtout dans les moments les plus difficiles.

« Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. Nous travaillons avec le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour élaborer une formation de base qui sera obligatoire pour les conducteurs de camions à travers le pays. Nous pourrons ainsi veiller à ce qu'ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour conduire leur véhicule en toute sécurité. De plus, nous apportons des modifications aux lois pour qu'il soit obligatoire, à compter de septembre 2020, que tous les nouveaux autocars routiers de moyenne et grande taille soient munis de ceintures de sécurité pour les passagers. Nous saluons les efforts menés par la communauté visant à promouvoir l'utilisation des ceintures.

« Aux gens de Humboldt et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie : nous sommes avec vous. Aujourd'hui et tous les jours, 37 millions de Canadiens continuent de vous encourager. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 6 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :