Avis de santé publique - Éclosion d'infections à Salmonella





OTTAWA, le 5 avril 2019 /CNW/ - Avis initial

Pourquoi tenir compte du présent avis?

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada, pour faire enquête sur une éclosion d'infections à Salmonella dans les six provinces suivantes : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Québec.

La source de l'éclosion n'a pas été déterminée et l'enquête est en cours. Les enquêteurs recueillent actuellement de l'information sur de possibles sources. L'éclosion semble se poursuivre, car des cas de salmonellose continuent d'être signalés.

L'Agence de la santé publique du Canada émet donc un avis de santé publique pour informer les Canadiens des conclusions de l'enquête à ce jour et communiquer d'importantes pratiques de manipulation sécuritaire des aliments pour aider à prévenir d'autres infections à la salmonelle.

Cet avis sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 5 avril 2019, 63 cas de Salmonella Enteritidis ont été confirmés en laboratoire et ont fait l'objet d'une enquête, comme suit : Colombie-Britannique (23), Alberta (10), Saskatchewan (8), Manitoba (10), Ontario (10) et Québec (2). Les personnes sont tombées malades entre novembre 2018 et mars 2019. Dix-huit personnes ont été hospitalisées. Deux décès ont été signalés, mais il n'a pas été établi que Salmonella avait contribué à ces décès. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 1 à 87 ans. La majorité des cas (57 %) sont de sexe féminin.

Des infections plus récentes pourraient ne pas avoir été signalées pour cette éclosion en raison du temps qui s'écoule entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Le délai de déclaration actuelle de la maladie se situe entre quatre et cinq semaines.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène à l'heure actuelle une enquête sur la salubrité des aliments. Si elle détermine que des produits alimentaires sont contaminés, l'Agence prendra les mesures nécessaires pour protéger le public, dont le rappel de produits alimentaires, le cas échéant. À l'heure actuelle, aucun avertissement de rappel d'aliments n'est associé à cette éclosion.

Qui est le plus à risque

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les nourrissons, les enfants, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru de maladie grave en raison de la plus grande fragilité de leur système immunitaire.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours. Certaines peuvent être infectées par des bactéries sans être malades et sans montrer de symptômes, mais elles peuvent quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Il est difficile de savoir si un produit est contaminé par des salmonelles parce que ces bactéries ne sont pas visibles, ne dégagent pas d'odeur et n'ont aucune saveur. La meilleure façon de prévenir la salmonellose est d'utiliser des pratiques de manipulation des aliments sécuritaires tous les jours. Les conseils suivants sur la préparation des aliments peuvent atténuer le risque que vous soyez malade, mais pas l'éliminer complètement.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé et préparé les aliments.

Ne mangez pas d'aliments crus ou insuffisamment cuits comme les viandes, la volaille, le poisson, les mollusques et crustacés et les produits d'oeufs.

Faites cuire tous les aliments crus comme les viandes, la volaille, le poisson et les oeufs (y compris les produits alimentaires crus congelés) à une température interne sécuritaire pour qu'ils soient propres à la consommation. Vérifiez la température à l'aide d'un thermomètre numérique pour aliments. Insérez la tige du thermomètre dans la partie la plus épaisse de l'aliment, à l'écart de l'os, du gras ou du cartilage. Assurez-vous qu'elle pénètre jusqu'au milieu de l'aliment.

La cuisson par micro-ondes d'aliments crus comme les viandes, la volaille, le poisson et les oeufs (y compris les produits alimentaires crus congelés) n'est pas recommandée en raison de la possibilité d'une température inégale.

Utilisez une assiette, une planche à découper et des ustensiles distincts lorsque vous manipulez des viandes crues ou des produits de poulet cru afin de prévenir la propagation de bactéries nuisibles, comme la salmonelle.

Évitez la contamination croisée : Ne réutilisez pas les assiettes, les planches à découper ou les ustensiles qui sont entrés en contact avec de la viande crue ou des produits de poulet cru pour servir le produit cuit, à moins qu'ils n'aient été bien lavés.

Utilisez des essuie-tout pour essuyer les surfaces de cuisine ou changez les linges de vaisselle chaque jour pour éviter le risque de contamination croisée et de propagation des bactéries, et évitez d'utiliser des éponges, car elles sont plus difficiles à garder exemptes de bactéries.

Désinfectez les comptoirs, les planches à découper et les ustensiles avant et après la préparation des aliments. Utilisez un désinfectant de cuisine (en suivant les instructions sur le contenant) ou une solution d'eau de Javel (5 ml d'eau de Javel domestique ajoutés à 750 ml d'eau) et rincez avec de l'eau.

Ne préparez pas de repas pour d'autres personnes si vous pensez avoir contracté la salmonellose ou être atteint d'une autre maladie contagieuse entraînant la diarrhée.

Symptômes

Les symptômes de la salmonellose (infection à salmonelles ou Salmonella) se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition aux bactéries provenant d'un animal infecté ou d'un produit contaminé par des salmonelles.

Voici quelques-uns de ces symptômes :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausée;

vomissements.

Ces symptômes durent généralement de quatre à sept jours. Chez les personnes bien portantes, la salmonellose disparaît souvent sans traitement. Dans certains cas, la salmonellose peut causer une maladie grave qui exige une hospitalisation. Dans d'autres cas, des antibiotiques peuvent être nécessaires. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent communiquer avec leur prestataire de soins de santé si elles pensent avoir contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada veille résolument sur la salubrité des aliments. Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et contribuer aux mesures de lutte contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau afférent à cette enquête.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 20:47 et diffusé par :