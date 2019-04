Le Forum national de l'APN sur le mieux-être mental met l'accent sur la promotion de la vie et le parcours culturel pour combler l'écart en matière de services de santé





OTTAWA, le 5 avril 2019 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de la santé 2019, les Premières Nations de partout au Canada se sont rassemblées cette semaine à Winnipeg, au Manitoba, pour le Forum national de l'Assemblée des Premières Nations (APN) sur le mieux-être mental. Plus de 500 citoyens des Premières Nations, fournisseurs de soins de santé et spécialistes se sont réunis pour cibler les lacunes en prévention, soutien et services de soins de santé, et pour discuter de stratégies sur la manière d'intégrer le parcours culturel dans le but de combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les Premières Nations et le Canada, et sur la manière de mettre en oeuvres stratégies.

« Les discussions et les délibérations qui se sont tenues lors du Forum national de l'APN sur le mieux-être mental de l'AFN cette semaine sont encourageantes, et j'applaudis tous les délégués pour leurs commentaires et leur participation, a déclaré Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Je suis persuadé que notre culture, nos langues et nos traditions ont un rôle majeur et entier à jouer pour globalement être en bonne santé et nous sentir bien. Elles peuvent être intégrées dans des méthodes qui soutiennent la guérison et la promotion de la vie, et combler l'écart général en matière de santé entre les Premières Nations et les Canadiens. »

La semaine dernière, l'Association médicale canadienne a publié une étude établissant une corrélation entre la pauvreté au sein des Peuples autochtones et les défis en matière de santé mentale et de suicide. L'étude comprenait des réponses à un sondage enregistré auprès de Statistique Canada en 2012.

« Nous ne pouvons pas mettre en place des solutions sans savoir d'où nous venons. Nous devons prendre en compte les traumatismes du passé et la manière dont ils sont reliés au présent et à l'avenir, a déclaré le Chef régional de l'APN pour le Manitoba, Kevin Hart J'aimerais souligner et saluer la force et le courage des nombreux délégués et conférenciers invités qui ont partagé leurs expériences de vécu cette semaine. C'est comme cela que nous avançons en tant que chef et en tant que professionnels des soins de la santé. Notre futur cheminement est plus clair grâce aux commentaires et aux discussions qui ont eu lieu cette semaine. Nous avons ciblé des domaines spécifiques qui nécessitent des changements transformationnels, depuis les politiques du gouvernement jusqu'au comportement et aux approches des individus. Avec les commentaires et les discussions de cette semaine, nous avons une meilleure compréhension du mieux-être général des Premières Nations, et nous pouvons définir des approches pour répondre aux défis précis, y compris la crise grandissante de consommation d'opioïdes, afin d'améliorer le mieux-être mental général au sein de nos collectivités. »

Le forum national de trois jours comprenait des conférenciers invités et des ateliers dans les domaines des dépendances, de la culture, du genre, de la sexualité et de la promotion de la vie. Les discussions ont porté sur l'accès aux soins de santé, mettant en lumière les meilleures pratiques et les approches innovantes dans ces secteurs.

« Les programmes et services actuels pour le mieux-être mental des Premières Nations doivent être modifiés pour répondre aux multiples défis et obstacles qui existent à tous les niveaux du gouvernement, a déclaré le Chef national Perry Bellegarde. L'APN continuera de travailler directement avec les Premières Nations pour défendre les programmes de soutien et les investissements appropriés dans une approche dirigée par les Premières Nations, avec l'intention de mettre en place des initiatives, des politiques, des mécanismes de financement, des programmes et des services qui sont pertinents d'un point de vue culturel et qui fournissent des résultats probants pour nos peuples. »

La journée mondiale de la santé est observée annuellement par l'Organisation mondiale de la Santé le 7 avril, à l'échelle internationale.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

