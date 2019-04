Emaar et ELIE SAAB annoncent une collaboration mondiale portant sur l'aménagement d'intérieurs de grande qualité dans une propriété phare du projet Emaar Beachfront





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le luxe a une nouvelle destination : le projet ELIE SAAB at Emaar Beachfront, une île sécurisée à Dubaï, a été dévoilé à l'Opéra de Dubaï par Mohamed Alabbar, président d'Emaar, et Elie Saab, fondateur et président du Groupe ELIE SAAB.

Emaar, le promoteur immobilier mondial, fait équipe pour la première fois avec le célèbre créateur de mode dans le cadre de ce nouveau projet résidentiel. Reflétant l'élégance innée et l'exceptionnel sens du détail qui permettent à Elie Saab de se distinguer dans l'univers de la mode mondiale, les somptueuses résidences refléteront le luxueux héritage du style et de la griffe d'ELIE SAAB.

Mohamed Alabbar a déclaré : « Le monde arabe est très fier d'Elie Saab qui a remporté un succès international fascinant. Grâce à notre première association avec Elie Saab, admiré par les plus grandes célébrités mondiales, nous offrons aux clients exigeants une nouvelle adresse qui offre un style de vie raffiné. Chaque aspect de ces résidences pleines de glamour est conçu personnellement par Elie Saab ».

Elie Saab a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Emaar et Mohamed Alabbar sur ce nouveau projet. Au fil des ans, ELIE SAAB s'est transformé en une marque qui reflète un certain style de vie, car nous avons mis au point des catégories de produits diversifiées qui offrent une expérience unique de l'univers de la marque. Grâce à cette nouvelle collaboration, apportée par Emaar, l'un des plus grands noms de l'immobilier et un expert en la matière, ELIE SAAB est persuadé d'atteindre avec succès son objectif consistant à appliquer l'expérience de la marque aux résidences et aux intérieurs ».

La tour « ELIE SAAB at Emaar Beachfront » offrira non seulement des appartements d'une, deux ou trois chambres, mais aussi une gamme de toute beauté d'appartements-terrasses de quatre chambres conçus par ELIE SAAB, avec vue sur la mer Arabique, l'ensemble d'îles « le Palmier » et la Marina de Dubaï.

Conçue en hommage à l'époque Art Déco de 1930, la tour est une référence subtile en termes d'élégance et de sérénité. Le sentiment de luxe est renforcé par les boutiques de mode, les galeries et les cafés au rez-de-chaussée ainsi que par les halls d'entrée, tous conçus par ELIE SAAB. Une terrasse de piscine, inspirée du style de vie chic de Miami, et une piscine à débordement donnant sur le Palmier, une salle de sport et des installations récréatives ajoutent leurs notes à la qualité de vie et sont conçues pour offrir un grand train de vie.

ELIE SAAB at Emaar Beachfront est synonyme de style de vie insulaire exclusif avec vue sur la mer et le Palmier. Le projet offre une plage privée, une marina privée et plusieurs installations sportives et de villégiature qui favorisent un style de vie sain.

