Festivals et événements - Printemps 2019 - Le gouvernement du Québec est fier partenaire du 9e Festival Québec Exquis!

QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière de 161 000 $ au Festival Québec Exquis! qui se déroulera du 6 au 20 avril prochains dans la capitale nationale. Cet événement gastronomique constitue l'occasion idéale pour les épicuriens de découvrir le talent des artisans et des entrepreneurs de l'agroalimentaire québécois.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, la ministre déléguée au Développement régional, Mme Marie-Ève Proulx, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse une somme de 75 000 $ dans le cadre du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale; le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide spéciale de 40 000 $, le ministère de l'Économie et de l'Innovation verse une contribution financière non remboursable de 25 000 $ issue du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), volet 2 - Soutien aux activités et aux projets structurants, et le ministère du Tourisme attribue un montant de 21 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

« Quelle belle façon de découvrir la région de la Capitale-Nationale sous son jour le plus savoureux : celui de sa gastronomie! Québec Exquis! convie les gourmets d'ici et d'ailleurs à apprécier le talent de nos chefs cuisiniers et à déguster nos produits dans un contexte festif. En plus des retombées considérables qu'il génère, ce festival rend hommage aux artisans, aux producteurs et aux transformateurs régionaux. Je tiens à remercier les organisateurs et les participants pour leur contribution au rayonnement de notre belle région, destination épicurienne de premier choix. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival Québec Exquis! est une vitrine exceptionnelle pour les produits bioalimentaires québécois. En plus de faire découvrir aux consommateurs le savoir-faire des producteurs et des transformateurs d'ici, c'est l'occasion de mettre en valeur des produits traditionnels ou novateurs, faits chez nous. Plus que jamais, les consommateurs recherchent des produits cultivés, élevés ou fabriqués près de chez eux, dans une perspective de développement durable. Québec Exquis! les rapproche des producteurs et des transformateurs locaux et leur présente une offre variée et de grande qualité. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le secteur de la transformation alimentaire contribue de façon importante à la vitalité et à l'effervescence économique de la région de la Capitale-Nationale. En effet, il regroupe près de 150 entreprises innovantes employant 11 500 personnes et dont le chiffre d'affaires totalise plus de 1,3 milliard de dollars. Le Festival Québec Exquis! nous propose un heureux prétexte pour découvrir non seulement les restaurateurs, mais aussi les produits des transformateurs et des producteurs agroalimentaires de la région. Le gouvernement est fier de collaborer au succès de cette vitrine exceptionnelle pour des entrepreneurs de chez nous. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

« Événement bien établi dans la région, Québec Exquis! multiplie les occasions pour les amoureux de la gastronomie du terroir d'aller à la rencontre de chefs et de producteurs de la région de la Capitale-Nationale. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les visiteurs aussi bien à découvrir la table des restaurateurs participants qu'à parcourir la ville et la région afin de profiter de leurs attraits touristiques. Voilà un agréable moyen de contribuer au dynamisme économique régional tout en tirant parti des activités printanières du Québec! »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme

http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/fonds-de-developpement-economique-de-la-region-de-la-capitale-nationale/

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/tenue-festivals-evenements/festivals-evenements-touristiques/

https://www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

https://www.economie.gouv.qc.ca/padsscd

