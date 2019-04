ENN a signé un protocole d'accord de vente et d'achat avec Woodside Energy





SHANGHAI, 5 avril 2019 /CNW/ - ENN a signé un protocole d'accord (PA) avec Woodside Energy pour la fourniture de 1,0 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par année par l'entremise du portefeuille de Woodside pour une période de 10 ans commençant en 2025. Le chef de la direction d'ENN Group, M. Zhang Yesheng, ainsi que le chef de la direction de Woodside Energy, M. Peter Coleman, ont pris part à la cérémonie de signature.

Le PA demeure conditionnel à la négociation et à l'exécution d'une entente de vente et d'achat entièrement définie, de même qu'à l'obtention de toutes les autorisations nécessaires et à une décision finale d'investissement à l'égard de Scarborough.

ENN est l'un des plus grands distributeurs privés d'énergie propre en Chine, comptant 187 projets gaziers urbains couvrant une population de 94,57 millions d'habitants. En 2018, le volume des ventes de gaz naturel d'ENN a atteint 23,3 milliards de mètres cubes, ce qui représente 8 % de la part de marché de la Chine. La même année, le terminal de Zhoushan, soit le premier terminal de grande envergure pour l'arrivée de GNL, financé et construit par des entreprises privées de Chine, a été mis en service et son exploitation commerciale a débuté. Entre-temps, ENN, en s'appuyant sur le développement rapide du marché en aval en Chine, a conclu un certain nombre d'ententes à moyen et long termes d'approvisionnement en GNL avec des fournisseurs internationaux, et a mis sur pied son réseau commercial.

La consommation de gaz naturel de la Chine augmente rapidement. En 2018, la Chine a consommé 280 milliards de mètres cubes de gaz naturel et importé 54 millions de tonnes de GNL, ce qui en fait le plus grand importateur de gaz naturel au monde et le deuxième plus grand importateur de GNL de la planète. L'Australie, pour sa part, compte parmi les plus grandes sources de GNL de la Chine.

Woodside Energy est la plus grande société pétrolière et gazière indépendante de l'Australie disposant d'un portefeuille mondial qui est reconnue pour ses capacités d'envergure mondiale en tant que fournisseur intégré d'énergie en amont. Woodside a livré plus de 5000 cargos de GNL à sa clientèle internationale depuis 1989 grâce à son portefeuille, qui regroupe NWS, Pluto, Wheatstone, etc.

