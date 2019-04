Développement des projets informatiques - La CAQ demeure mystérieuse sur la manière de réduire les coûts et mieux protéger les données des Québécois





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor, monsieur Gaétan Barrette, a interpellé le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, monsieur Christian Dubé, et le ministre responsable de la transformation numérique, monsieur Éric Caire, sur la vision du gouvernement caquiste concernant la gestion des données et la promesse irréaliste d'économies annoncées par M. Dubé lui-même.

Le député de La Pinière a été déçu de constater que nous devrons encore attendre plusieurs semaines avant de connaître la vision globale du gouvernement quant à sa transformation informatique. Le gouvernement a la possibilité d'investir les sommes nécessaires à l'acquisition des ressources pour créer une véritable équipe de programmation, capable d'appliquer un plan stratégique afin de réduire les frais associés aux ressources informatiques présentement gérées à l'externe.

« Nous devons favoriser l'expertise québécoise et le gouvernement ne semble pas reconnaitre et développer notre talent, lequel est reconnu localement et à l'international. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous avons demandé l'étude comparative des coûts concernant le recours à l'infonuagique privée versus le développement à l'interne d'un tel service, ce qui nous a été refusé. Le gouvernement nous avait promis des économies substantielles et une protection des données sans faille. La démonstration reste à faire. »

Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor

