Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance divulgue les détails de sa 147e assemblée annuelle





WATERLOO, ON, le 5 avril 2019 /CNW/ - Assurance Economical a annoncé que sa 147e assemblée annuelle aura lieu le vendredi 3 mai 2019 à 10 h 30, à la salle de bal Bingemans, au 425 Bingemans Centre Drive à Kitchener en Ontario. La circulaire de la direction sollicitant des procurations pour 2019 ainsi que le rapport annuel 2018 de l'entreprise seront envoyés par la poste aux souscripteurs de polices mutuelles.

La participation à cette assemblée est sur invitation seulement.

Au cours de l'assemblée, les souscripteurs de polices mutuelles obtiendront des renseignements de la direction et du conseil d'administration, recevront les états financiers de l'année se terminant le 31 décembre 2018 et voteront sur la nomination d'un vérificateur externe et l'élection d'administrateurs.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2018 et environ 5,7 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2018. Établie à Waterloo et fondée en 1871, Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

