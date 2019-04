1PLUS12 n'est pas autorisée à exercer des activités dans le secteur hypothécaire en Ontario





TORONTO, April 5, 2019 /CNW/ - La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) avise les consommateurs que 1PLUS12 ne détient pas de permis pour offrir des services de courtage en hypothèques ou exercer des activités d'administrateur d'hypothèques en Ontario.

Selon son site Web, www.1plus12.com, 1PLUS12 est une compagnie de formation en placement international qui aide les gens à devenir indépendants sur le plan financier. Au moins un investisseur soutient qu'après avoir mobilisé les fonds pour investir dans une propriété, la compagnie n'a jamais enregistré l'hypothèque sur le titre. L'investisseur allègue qu'il s'agit d'une fraude hypothécaire. 1PLUS12 ne détient pas de permis délivré par la CSFO.

De plus, il est signalé que les personnes suivantes sont associées à 1PLUS12 et ne détiennent pas de permis pour exercer des activités dans le secteur hypothécaire en Ontario :

Glenn Estrabillo

Arash Missaghi

Dominic Kawa

Sai Mohammed (aussi appelé Sai Moshin Jiwani Mohamed, ou Mo Jiwani ,)

,) James Destephanis

Jonathane Ricci

Les services policiers de la région de Peel ont confirmé qu'ils enquêteront sur cette affaire.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence s'ils entre en contact avec une personne prétendant représentant 1PLUS12, ou toute personne utilisant un de ces noms.

Les consommateurs doivent être avertis qu'en Ontario, les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers en hypothèques et les agents d'hypothèque doivent tous divulguer aux investisseurs les risques importants liés à tout placement hypothécaire, par écrit et en langage clair. Les investisseurs potentiels doivent s'assurer de recevoir ces renseignements et les lire attentivement. La CSFO encourage fortement tous les investisseurs potentiels, y compris les consommateurs et les épargnants, à demander un avis financier et juridique indépendant avant d'investir.

Il est important de noter que les consommateurs qui investissent dans une hypothèque par l'entremise de particuliers ou compagnies ne détenant pas de permis délivré par la CSFO ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et les règlements qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers en hypothèques et les agents d'hypothèque détenteurs d'un permis en Ontario.

Les consommateurs peuvent vérifier si la maison de courtage d'hypothèques, le courtier en hypothèques et l'agent d'hypothèque détient un permis sur le site Web de la CSFO .

Renseignements supplémentaires

Que faire si vous croyez être victime d'une arnaque ou d'une fraude

SOURCE Commission des services financiers de l'Ontario

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 16:30 et diffusé par :