Tempo annonce du nouveau au sein de son équipe de direction

Tempo, un chef de file des solutions de gestion de projets optimisant la productivité, annonce que Gary Jackson succède à Agust Einarsson au poste de chef de la direction.

Interrogé sur la transition, qui a pris effet le 2 avril dernier, M. Einarsson déclare: "Je suis fier de tout ce que nous avons accompli au cours de ces 12 dernières années. À l'origine, Tempo était une simple solution propriétaire de gestion du temps, pour devenir aujourd'hui une société à croissance rapide, avec un chiffre d'affaires de 22 millions de dollars et une clientèle mondiale. Après plus d'une décennie passée à ce poste de direction, l'heure est venue de passer le relais. Gary apporte une expertise approfondie du secteur, qui sera un atout inestimable durant la prochaine phase d'expansion de Tempo. Je lui souhaite, ainsi qu'au reste de son équipe, toute la réussite possible."

La nomination de M. Jackson représente plus de 25 années d'expérience à des postes de direction au sein d'entreprises de logiciels B2B. Au cours de ces 18 dernières années, il s'est plus particulièrement intéressé aux produits de productivité pour les développeurs. Son engagement en faveur de l'amélioration des processus et d'une communication transparente lui a permis d'atteindre de nombreux objectifs d'entreprise dans son domaine d'expertise.

"Ma passion est de découvrir des avantages stratégiques et de recruter des équipes très performantes", déclare Gary Jackson. "Je suis ravi d'intégrer Tempo, qui est à présent un des principaux éditeurs d'applications sur l'Atlassian Marketplace, avec plus de 12 000 clients répartis dans plus de 120 pays. Je souhaite à Agust tout le succès possible pour l'avenir."

Un processus de transition parfaitement fluide sera mis en place au cours des prochaines semaines, ce qui positionnera favorablement l'entreprise et la préparera à une croissance dans l'écosystème Atlassian, et au-delà.

Le conseil d'administration de Tempo remercie chaleureusement M. Einarsson pour son dévouement et ses services chez Tempo, et a le plaisir d'accueillir M. Jackson à son nouveau poste.

À propos de Tempo

La mission de Tempo est de fournir aux équipes les plus productives du monde toutes les solutions dont elles ont besoin. Jour après jour, Tempo aide chaque membre d'équipe à atteindre son plein potentiel de compétence, d'efficience et de productivité, en leur apportant des outils les plus utiles, pratiques et précieux pour la gestion du temps, des ressources et des coûts.

Basée à Reykjavik, en Islande, avec une présence en Amérique du Nord à Montréal, au Canada, la société Tempo fournit des solutions logicielles hautes performances faciles à utiliser assurant le suivi du temps, la gestion des ressources et le budget. Tempo permet aux organisations de planifier, d'optimiser et de gérer leurs ressources, de prévoir et de suivre les coûts des projets, et de suivre et de signaler les durées signes d'efficacité des équipes. Tempo sert plus de 12.000 clients à travers le monde, des petites start-ups aux plus grandes multinationales telles Amazon, BMW, Pfizer, HomeAway, PayPal, Hulu, Dell et Disney.

Pour de plus amples renseignements sur Tempo, veuillez visiter www.tempo.io

A propos de Diversis Capital

Fondée en 2013, Diversis Capital, LLC ("Diversis") est une société d'investissement privée qui investit dans des sociétés du marché intermédiaire et faible, ciblant des situations dans lesquelles elle peut ajouter une valeur unique en aidant une société à atteindre le niveau supérieur. Grâce à une approche collaborative de l'investissement, ses partenaires d'exploitation et conseillers stratégiques travaillent avec les équipes de direction pour contribuer à bâtir des organisations fructueuses bien ancrées pour une prospérité à long terme. La société met l'accent sur des transactions indépendantes, des exceptions, des partenariats et des situations spéciales qui requièrent des compétences financières précises, de la créativité, une collaboration et une expertise opérationnelle ouvrant la voie au succès. Diversis, qui a été fondée par ses directeurs généraux Ron Nayot et Kevin Ma, est actuellement en mode acquisition total, visant l'objectif de réaliser chaque année plusieurs transactions.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.diversiscapital.com

A propos d'Origo

Origo hf. (NASDAQ:ORIGO) est un fournisseur de longue date de services et de solutions , qui possède des bureaux en Islande et en Suède. Depuis plus de deux décennies, Origo aide ses clients grâce à son leadership technique, en fournissant les meilleures technologie, développement d'applications, intégration des systèmes, gestion des installations et conseils en processus commerciaux spécialisés disponibles. Les racines d'Origo remontentn à 1899, avec la toute première création des "machines de bureau".

Aujourd'hui, sous la direction de son PDG Finnur Oddsson, Origo vise à devenir le partenaire technologique de choix des entreprises, qu'elle que soit leur taille. Jouissant d'une expertise lui permettant de comprendre et de connecter les besoins des clients d'entreprise aux solutions technologiques concurrentielles, Origo utilise sa connaissance approfondie des processus critiques, des exigences matérielles et applicatives, pour mettre l'accent sur les secteurs gouvernementaux et industriels aux besoins élevés en termes de support, tels les soins de santé, les services financiers, la logistique et l'aviation.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.origo.is

