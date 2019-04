Des investissements historiques pour améliorer les logements abordables à Toronto





TORONTO, le 5 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada. Cet investissement sans précédent permettra de lutter contre l'itinérance et d'améliorer l'accès à des logements abordables à travers le pays.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un nouvel investissement de 1,3 milliard de dollars en partenariat avec la Ville de Toronto. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans le logement par le gouvernement fédéral et un partenaire municipal dans l'histoire canadienne. Ces fonds permettront de rénover plus de 58 000 logements abordables dont les gens ont besoin, à partir du printemps 2019. De plus, les rénovations amélioreront la sécurité, les conditions de vie et le confort des locataires, tout en rendant les logements plus accessibles et plus efficaces sur le plan énergétique.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a également annoncé des mesures qui aideront plus de Canadiens à acheter leur première maison, notamment en augmentant la limite des retraits du Régime d'accession à la propriété de 25 000 $ à 35 000 $. Grâce à cette mesure, ceux qui achètent une première propriété pourront s'appuyer davantage de leur régime enregistré d'épargne-retraite. Le budget propose également le nouvel Incitatif à l'achat d'une première propriété, qui permet à ceux qui sont éligibles au nouveau programme de partager une part du coût d'achat de leur maison avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cela permettra de réduire le montant de leur hypothèque assurée et de leurs paiements hypothécaires mensuels.

En réalisant des investissements judicieux dans des initiatives de logement qui font passer les gens en premier, le gouvernement du Canada aide un plus grand nombre de Canadiens à louer ou à acheter une propriété, tout en veillant à ce que le marché du logement reste accessible pour les générations futures.

Citations

« Tous les parents veulent donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, et ça commence par veiller à ce qu'ils aient un chez-soi sûr et confortable. Avec l'investissement d'aujourd'hui, nous appuyons les gens de Toronto, en faisant en sorte qu'ils puissent bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 58 000 familles de Toronto disposeront d'un foyer amélioré, sûr et abordable où elles se sentiront chez elles. Cet investissement fédéral dans le logement, le plus important investissement avec un partenaire municipal dans l'histoire canadienne, donne suite à l'engagement de notre gouvernement à rétablir le leadership fédéral en matière de logement par l'intermédiaire de la Stratégie nationale sur le logement. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple clair que le gouvernement fédéral est de retour dans le domaine du logement. La Ville de Toronto travaille depuis une décennie à trouver une solution à l'arriéré des réparations de la TCHC. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui offre un soutien réel à des milliers de familles torontoises. »

--Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je tiens à remercier le premier ministre Trudeau et le ministre Duclos pour l'engagement de 1,3 milliard de dollars destiné à la Toronto Community Housing Corporation, qui permettra de réparer 1 500 immeubles dans la ville. Cet investissement fera en sorte que plus de familles auront accès à un bon foyer, et il contribuera à rendre beaucoup de communautés de partout à Toronto encore plus fortes. Cela montre à merveille de quelle façon nos gouvernements peuvent travailler ensemble afin d'accomplir des choses pour nos citoyens. »

-- John Tory, maire de Toronto

Faits saillants

Cet investissement à Toronto s'inscrit dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement de 13,2 milliards de dollars de la SCHL, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement et du Plan Investir dans le Canada , le plus important programme du genre de l'histoire du Canada .

s'inscrit dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement de 13,2 milliards de dollars de la SCHL, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement et du Plan Investir dans le , le plus important programme du genre de l'histoire du . Les logements rénovés sont gérés par la Toronto Community Housing Corporation, le plus important fournisseur de logements sociaux au Canada et le deuxième en Amérique du Nord.

et le deuxième en Amérique du Nord. Le partenariat de 1,3 milliard de dollars avec la Ville de Toronto s'ajoute à l'accord bilatéral entre le Canada et l' Ontario , d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement.

s'ajoute à l'accord bilatéral entre le et l' , d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement. Dans le cadre de l'entente avec la Ville de Toronto , le gouvernement du Canada accordera 810 millions de dollars sous forme de prêts et 530 millions de dollars sous forme de contributions sur une période de 10 ans.

, le gouvernement du accordera 810 millions de dollars sous forme de prêts et 530 millions de dollars sous forme de contributions sur une période de 10 ans. Le Fonds national de co-investissement pour le logement offre des prêts à faible coût et des contributions financières pour soutenir et construire des logements abordables qui sont écoénergétiques et accessibles.

Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, en plus de rénover les logements abordables existants, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements communautaires et abordables au cours des dix prochaines années.

travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements communautaires et abordables au cours des dix prochaines années. En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'une Stratégie nationale sur le logement d'une durée de 10 ans qui contribuera à réduire l'itinérance et à accroître la disponibilité et la qualité des logements pour les Canadiens dans le besoin. La Stratégie établit des objectifs précis afin de venir en aide à 530 000 familles ayant des besoins en matière de logement.

a annoncé le lancement d'une Stratégie nationale sur le logement d'une durée de 10 ans qui contribuera à réduire l'itinérance et à accroître la disponibilité et la qualité des logements pour les Canadiens dans le besoin. La Stratégie établit des objectifs précis afin de venir en aide à 530 000 familles ayant des besoins en matière de logement. De plus, la Stratégie permettra de protéger l'abordabilité de 385 000 logements existants, de réparer 300 000 logements, de construire 100 000 autres logements et d'offrir un soutien direct aux personnes en difficulté.

L'Incitatif à l'achat d'une première propriété vise à permettre aux Canadiens admissibles qui ont un revenu de ménage inférieur à 120 000 $ par année d'acheter leur première maison.

Grâce au nouvel Incitatif, la SCHL fournirait 5 % de la valeur d'une propriété à un premier acheteur sous forme d'un investissement avec participation.

Pour encourager la construction de nouveaux logements, l'Incitatif passerait à 10 % dans le cas d'une nouvelle maison.

Liens connexes

