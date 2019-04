Déclaration du ministre Goodale à la suite de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7





PARIS, le 5 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante après la réunion des ministres de l'Intérieur du G7.

L'ordre du jour de cette réunion de 2019 des ministres du G7 responsables de la sécurité publique et de la sécurité nationale était bien rempli et productif.

Sur ce, j'aimerais commenter deux dimensions en particulier :

En premier lieu, manifestement touché par les horribles attaques récentes contre des personnes vulnérables en prière dans les mosquées en Nouvelle-Zélande, le G7 est très vigilant, collectivement et individuellement, à l'égard des menaces posées par l'extrémisme violent des néonazis d'extrême droite tenant de la suprématie blanche. Quelle que soit sa source ou sa victime, l'extrémisme et la haine menant à la violence menace notre sécurité, et nous devons tous le prendre au sérieux.

Assurément, c'est le message douloureux qui découle des événements à Christchurch, et à Pittsburgh, et même chez nous, sur la rue Yonge à Toronto, à Sainte-Foy, au Québec, à Moncton, à Mayerthorpe, au collège Dawson et à l'École Polytechnique. Dans chacune de ces tragédies, l'ignominie de l'extrémisme et de la haine ont éttoufé des vies innocentes.

Que ce soit dans la forme d'antisémitisme, d'islamophobie, de la misogynie, du racisme ou de la haine, cet extrémisme est meurtrier, et les alliés du G7 travailleront ensemble pour le reconnaître, le confronter, l'arrêter et assurer la sécurité des gens.

En deuxième lieu, les entreprises de plateformes numériques doivent redoubler leurs efforts pour lutter contre les préjudices sociaux que leurs diverses plateformes peuvent transmettre.

Qu'il s'agisse du terrorisme, de l'extrémisme de droite, de l'exploitation sexuelle des enfants, de la traite des personnes, de fausses nouvelles ou de l'ingérence étrangère dans les démocraties, les pays du G7 ont de grandes attentes quant à la rapidité et à la mesure que les entreprises de technologie aideront à combattre le contenu dangereux.

Elles doivent améliorer leurs capacités techniques pour agir plus rapidement, plus à globalement et plus précisément. Les grandes entreprises doivent aider et soutenir les plus petites. Elles doivent être transparentes et responsables. Et elles devraient s'attendre à la réglementation publique, comme Facebook l'a fait remarquer, si elles ne protègent pas l'intérêt public.

On a noté que l'ultime mesure à prendre peut être que les entreprises assument la responsabilité juridique et financière des préjudices sociaux qui découlent du matériel dangereux figurant sur leurs plateformes à partir desquelles elles génèrent des profits.

S'appuyant sur la réunion des ministres de la Sécurité du G7 tenue à Toronto il y a un an, les ministres ont également souligné la nature sans frontière du terrorisme et la façon dont la collaboration internationale est essentielle pour le contrer.

De plus, le G7 est vigilant à l'égard du défi commun que représente les personnes qui se sont rendues en Syrie et en Irak pour s'associer à Daech et du risque qu'ils posent désormais étant donné qu'elles pourraient chercher à semer le conflit chez nous ou à l'étranger. Nous sommes résolus à renforcer notre collecte collective de renseignements et de preuves, à améliorer la détection des déplacements des terroristes et à travailler pour porter des accusations afin de tenir les coupables responsables de leur comportement ignoble.

Des discussions ont également eu lieu sur les enjeux prioritaires communs, tels que la traite des personnes et le passage de clandestins, l'ingérence étrangère dans nos démocraties et les actes criminels environnementaux, comme le trafic des espèces sauvages.

Je suis encouragé par les conversations avec nos partenaires du G7 aujourd'hui. Le Canada continuera de travailler avec ses alliés pour assurer notre sécurité et pour protéger nos droits.

