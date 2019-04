Haier dévoile sa plateforme basée sur la 5G COSMOPlat à l'occasion de la Foire de Hanovre, illuminant l'avenir de l'Internet industriel





HANOVRE, Allemagne, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Haier, le fabricant de solutions de vie sur mesure, a exposé 179 solutions de maison intelligente dans 28 scénarios à l'occasion de la Foire de Hanovre en présentant une version mise à niveau de COSMOPlat, la plus grande plateforme de solutions de personnalisation de masse au monde, dévoilant ainsi une application innovante du thème de l'exposition, « Industrie intégrée ? Intelligence industrielle ».

Lancée en 2016, COSMOPlat, une plateforme développée indépendamment par Haier, intègre numériquement l'intégralité du processus de fabrication et de la chaîne logistique, y compris l'interaction, la recherche et le développement ainsi que l'approvisionnement, afin de mieux servir chaque client. La mise à niveau de cette année combine un large éventail de technologies de fabrication intelligente sophistiquées avec la 5G afin d'ouvrir un nouveau chapitre de la personnalisation de masse. COSMOPlat devient la première plateforme de vérification des personnalisations « smart + 5G » au monde, qui offrira de vastes possibilités d'applications pour des secteurs aussi divers que la céramique, l'agriculture, la fabrication de camping-cars, les moules et les machines. En plus d'un grand nombre de clients d'entreprise, Haier a attiré sur son stand plusieurs experts de premier plan dont Henning Kagermann, le père du mouvement Industrie 4.0 qui vise à numériser la production industrielle, ainsi que Francisco Betti, responsable de l'industrie manufacturière de pointe au Forum économique mondial (WEF).

« Je suis ravi de voir les progrès réalisés par la dernière version de COSMOPlat, qui intègre désormais des technologies de pointe telles que la 5G et l'IA », a déclaré Kagermann, après son passage au stand Haier. « Non seulement Haier est au service des grandes entreprises, mais elle aide également les PME à se transformer et à se mettre à niveau. Grâce aux mises à jour et à l'optimisation en temps réel, un grand nombre de clients pourront bénéficier d'une plus grande efficacité et d'une expérience davantage axée sur l'utilisateur. »

Première entreprise chinoise à être sélectionnée pour le réseau de « phares de l'industrie manufacturière » (« Manufacturing Lighthouses ») du WEF, une communauté de fabricants leaders qui intègrent les technologies de l'industrie 4.0, Haier a mis cette exposition à profit pour coorganiser le Lighthouse Factory Forum du WEF aux côtés de Bosch, Phoenix Contact, Rold, Sandvik et Tata Steel. Ensemble, ces entreprises ont annoncé la création de la Lighthouse Program Hannover Initiative, une initiative qui vise à définir et à mettre en oeuvre les normes de l'industrie en matière de standards, de technologie, de talent, de sécurité et plus encore. En tant que leader de cette coopération, COSMOPlat de Haier s'appuiera sur son écosystème ouvert pour promouvoir et cultiver cette initiative.

À ce jour, COSMOPlat a développé 15 sous-plateformes pour différents secteurs, avec 12 bases de démonstration réparties dans six régions, y compris l'est et le nord de la Chine. Ce modèle a par ailleurs été mis en oeuvre dans 20 pays, trans formant l'industrie du textile, de l'alimentation, du logement, du voyage, de la santé, de l'éducation et bien d'autres pour permettre aux utilisateurs internationaux de bénéficier d'un mode de vie plus riche grâce à la personnalisation de masse.

***

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la première marque mondiale d'appareils électroménagers, avec une part de marché mondiale de 10,5 %. Ses marques comprennent Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Haier entend fournir une expérience de maison intelligente interconnectée pour les clients partout dans le monde et à ce titre améliore continuellement ses produits et services tout en faisant la transition vers une plateforme d'entrepreneuriat ouverte. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.haier.net/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/847448/Haier_Unveils_5G_Empowered_COSMOPlat_at_Hannover_Messe.jpg

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 15:46 et diffusé par :