Garde en milieu familial - Suspension des contributions obligatoires à La Place 0-5





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour corriger une iniquité, le gouvernement du Québec suspend les contributions obligatoires que doivent verser les personnes responsables d'un service de garde en milieu familial (RSG) au guichet unique La Place 0-5.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui. Il n'y aura donc pas de prélèvement pour l'année 2019-2020. Les bureaux coordonnateurs recevront l'instruction de ne pas prélever les frais relatifs au guichet unique auprès des RSG, contrairement à ce qui était prévu pour le mois d'avril.

Rappelons que la Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l'enfance, sanctionnée le 8 décembre 2017, exige que tous les prestataires de services de garde utilisent le guichet unique d'accès aux services de garde désigné par le ministre, soit La Place 0-5.

« L'ancien gouvernement avait pris la décision de rendre obligatoire l'utilisation du guichet unique pour tous les types de services de garde éducatifs à l'enfance, dans le but de diriger vers une seule plateforme les parents qui cherchent une place pour leur enfant. Il avait été décidé qu'une RSG devait donc assumer les frais d'inscription de 50 $ pour son service de garde, en plus des frais annuels d'utilisation fixés à 11 $ par enfant. Peu après mon entrée en poste comme ministre de la Famille, j'ai eu des échanges avec les associations qui représentent les RSG. Je suis très sensible à leur situation, et c'est pourquoi notre gouvernement prend la décision de mettre fin aux contributions obligatoires qu'elles devaient verser pour leur inscription au guichet unique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Ces sommes seront prises à même les budgets actuels du ministère de la Famille et seront versées directement aux BC qui s'occuperont de les transmettre au guichet unique La Place 0-5.

