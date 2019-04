Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 69 500 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival international de cinéma Vues d'Afrique, qui se déroule jusqu'au 14 avril prochain.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 69 500 $ pour soutenir le festival.

Depuis déjà 35 ans, le Festival international de cinéma Vues d'Afrique souligne la créativité des artistes locaux et internationaux du cinéma africain et créole, tout en favorisant la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toutes origines.

Faits saillants

La Société de développement culturel (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue au festival une somme de 40 000 $ provenant du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde un soutien de 24 500 $ issu du programme Appel de projets Grand écran - développement et sensibilisation des jeunes publics à la culture cinématographique.

Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 5 000 $, qui provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est aussi un partenaire du festival depuis de nombreuses années.

Citations :

« Je me réjouis du soutien financier accordé par le gouvernement du Québec au festival Vues d'Afrique, un rendez-vous qui rapproche le Québec des pays d'Afrique et créoles par la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Cette manifestation met en lumière la richesse de la culture. Elle offre au public une occasion de se familiariser avec le parcours de créateurs et de créatrices dont les oeuvres portent souvent des points de vue inédits, des regards différents. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française.

« Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique offre une belle occasion aux Montréalais et Montréalaises ainsi qu'aux touristes de découvrir l'univers des artisans et des artisanes du cinéma africain et créole. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise. La participation de milliers de cinéphiles au festival favorisera certainement le rayonnement local et international de Montréal tout en contribuant à son dynamisme économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette manifestation culturelle présente des oeuvres cinématographiques, des arts de la scène et des arts visuels qui s'adressent à toute la famille. Vues d'Afrique met en valeur les créateurs et les créatrices d'origine créole et africaine, d'ici et d'ailleurs, auprès du public québécois curieux et ouvert sur le monde. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

