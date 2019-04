Sunwing offre ses Meilleurs prix de l'année avec des forfaits tout compris à seulement 995 $





MONTRÉAL, 05 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le temps file pour les voyageurs désirant profiter d'un tarif imbattable sur une escapade tropicale ce printemps. Les vacanciers qui rêvent de s'évader à un moindre coût ce printemps pourront bénéficier de la promotion des Meilleurs prix de l'année et planifier leur séjour dans un paradis tropical, sans se ruiner. Pour une durée limitée jusqu'au 12 avril 2019, les Canadiens pourront Mieux Voyager en réservant des vacances tout compris au Mexique, en Amérique centrale ou dans les Caraïbes pour aussi peu que 995 $. Avec des prix aussi bas, les vacanciers devront se hâter à réserver leur escapade, avant qu'il ne soit trop tard.



Le très populaire Viva Wyndham Maya à Riviera Maya est l'un des hôtels inclus dans cette promotion. L'hôtel offre des chambres confortables de style colonial et la possibilité d'avoir des chambres communicantes est parfaite pour les grandes familles voyageant ensemble. Le Viva Wyndham Maya est situé tout près du centre animé de Playa del Carmen où les clients peuvent s'imprégner de la culture locale. Le Caribe Club Princess Resort and Spa de Punta Cana est un autre hôtel familial faisant partie de la promotion. Niché sur les côtes de sable blanc de la mondialement renommée Bavaro Beach, cet hôtel fournit gratuitement une sélection de sports nautiques et terrestres à pratiquer sur sa vaste plage ainsi que de palpitants programmes pour les enfants et les adolescents.

Les voyageurs peuvent aussi choisir de séjourner Royal Decameron Club Caribbean , dans la magnifique Runaway Bay en Jamaïque , offert depuis peu. Les clients peuvent se détendre dans un hébergement de style bungalow donnant une magnifique vue sur le jardin, la cour ou la mer. Le personnel accueillant et leur service personnalisé saura ravir les vacanciers durant tout leur séjour, alors qu'ils se font bronzer à la pittoresque piscine et expérimentent la vie sur l'île.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme un enregistrement et un accès à la sûreté aéroportuaire prioritaires*, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Offerts dans certains aéroports canadiens seulement.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols domestiques. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante du prix du Choix du Consommateur année après année. Les clients pourront commencer leurs vacances avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux** et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

** Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e141c70-5f63-437c-bc39-e1de4311953c

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 15:25 et diffusé par :