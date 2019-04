Riivos, une société californienne de technologie financière, grâce à un partenariat avec l'UBC, aide les étudiants à acquérir des compétences en financement minier





L'application supporte la modélisation et l'analyse financières de projets-cadre d'ingénierie

SAN FRANCISCO, 5 avril 2019 /CNW/ - Riivos, Inc., chef de file technologique dans la gestion en nuage de la chaîne de valeur, annonce s'être associée à l'Institut de génie minier Norman B. Keevil de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), pour mettre en place une application de modélisation et d'analyse financières à l'appui des projets d'intégration que doivent réaliser les étudiants de quatrième année de l'UBC dans le cadre d'une étude de faisabilité d'une mine et d'une usine minière. De haut niveau (les étudiants étant en année supérieure), ces projets de conception mettent les étudiants au défi en les situant dans un contexte où ils doivent appliquer les connaissances et les compétences acquises au cours de leurs études à la résolution de problèmes concrets, ceux du monde réel. Alors qu'ils entament cette semaine la dernière phase de leur projet de faisabilité, les étudiants mettront à profit une application Riivos spécialement conçue pour les aider à déterminer la viabilité économique de leur projet. Plus précisément, munis de ce logiciel spécialisé, une technologie financière minière, les étudiants peuvent saisir et analyser, rapidement et facilement, les composantes financières et matérielles de leur étude de faisabilité, de quoi les amener à passer moins de temps à élaborer des modèles tableurs et plus de temps à optimiser les aspects économiques, voire la rentabilité, de leur projet minier.

Tom Struttmann, président du Conseil consultatif Riivos auprès du groupe de cadres du secteur minier et industriel, de la Colorado School of Mines, a commenté : « Pour nous, ce partenariat est un moyen d'investir dans cette génération de jeunes, qui vont devenir les leaders dans notre industrie, en mettant entre leurs mains des applications spécialisées, telles que Riivos Mining, de quoi acquérir une expérience réelle de l'évaluation du financement minier et pouvoir apporter à l'industrie, plus rapidement, de la plus-value. En créant cette application pour les étudiants de l'UBC, en filière minière, nous voulons les aider à exécuter plus de scénarios, plus rapidement, afin qu'ils puissent déterminer la faisabilité des projets et définir ceux qui donneront les résultats optimaux. »

Le partenariat Riivos-UBC est né d'une petite équipe d'ingénieurs miniers, récemment diplômés de l'UBC et travaillant chez Riivos, une société SaaS établie à San Francisco, qui voulaient élargir l'étendue de la formation professionnelle offerte à leur alma mater. Cette volonté portait en elle la possibilité de faire mieux comprendre la modélisation financière, les indicateurs financiers et la façon dont les plans miniers sont pris en compte dans les états financiers de haut niveau, et ce, alors que les étudiants se préparent à faire carrière dans l'industrie. Riivos espère mettre ce programme en place dans d'autres écoles des mines d'Amérique du Nord.

« Au cours de cette étude d'un an, les étudiants sont exposés aux problèmes d'entreprise auxquels l'industrie est confrontée et ils en viennent à trouver des solutions », a expliqué Andrea Arduini, professeure à l'UBC responsable du cours d'étude de faisabilité. « Nos étudiants doivent pouvoir voir de manière globale comment les décisions prises peuvent avoir un impact plus large non seulement sur la mine, mais aussi sur l'environnement et la collectivité. »

Mme Arduini dit avoir été ouverte à l'idée d'explorer une relation avec Riivos en raison du nombre croissant d'anciens de l'UBC qui y travaillent. « C'est vraiment bien de voir les anciens se réinvestir dans des domaines où ils voient quelque chose qu'ils aimeraient améliorer », a-t-elle ajouté. « Notre relation avec Riivos, bien que naissante, est une relation logique et porte en elle un potentiel de collaboration exceptionnelle. »

