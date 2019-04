Bibliothèque et Archives Canada annonce un financement et des services pour aider à préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues autochtones





GATINEAU , QC, le 5 avril 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est fier d'annoncer le lancement d'Écoutez pour entendre nos voix, une de ses Initiatives du patrimoine documentaire autochtone (IPDA), qui vise à offrir des fonds et des services de numérisation pour préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues des peuples autochtones.

Dans le cadre de cette initiative, les organisations autochtones admissibles recevront un financement pouvant atteindre 100 000 $ par projet pour la numérisation d'enregistrements existants documentant les cultures et les langues autochtones. Les fonds aideront aussi les communautés autochtones à acquérir les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires à la poursuite du travail.

BAC invite toutes les organisations autochtones admissibles à présenter une demande d'ici le 17 juillet 2019, à midi (heure du Pacifique).

Les organisations qui souhaitent participer à cette initiative trouveront les directives, les critères d'admissibilité et le formulaire de demande sur la page Web Préserver les enregistrements documentant les langues et les cultures autochtones.

Un comité d'examen externe - composé de représentants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse de partout au Canada - évaluera les demandes et formulera ses recommandations.

Les organisations, les particuliers, les collectionneurs et les créateurs autochtones peuvent également recevoir de BAC des services de numérisation de leurs enregistrements existants documentant les cultures et les langues autochtones. BAC accepte tous les formats d'enregistrements et procède à leur numérisation au Centre de préservation situé à Gatineau, au Québec. Une fois la numérisation terminée, BAC renverra tous les fichiers originaux et numériques.

Dans le cadre des efforts de réconciliation du gouvernement du Canada, BAC s'emploie à appuyer les démarches des communautés autochtones pour préserver et rendre accessible leur patrimoine audio et vidéo. Pour faire progresser ce travail et reconnaître les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, BAC a créé le Plan d'action pour le patrimoine autochtone, lequel comprend 28 mesures concrètes qu'il mettra en oeuvre au cours des cinq prochaines années.

Citations

« Les langues autochtones font partie intégrante des cultures et des identités de l'identité des peuples autochtones et de la société canadienne. Notre gouvernement est fier d'aider les communautés autochtones de partout au pays à se réapproprier et à protéger les éléments uniques et précieux de leur patrimoine. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Avec cette initiative, qui repose sur une collaboration significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse, BAC est fier d'appuyer ces peuples dans leurs efforts pour assurer la préservation à long terme des enregistrements de leur patrimoine. »

Normand Charbonneau, bibliothécaire et archiviste du Canada adjoint

Mandat de Bibliothèque et Archives Canada

BAC a pour mandat, d'une part, de préserver le patrimoine documentaire du pays dans l'intérêt des générations présentes et futures et, d'autre part, d'être une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société canadienne. BAC facilite en outre la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir et agit comme mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions. Pour avoir des nouvelles de BAC, rendez-vous sur Twitter, Facebook, Flickr ou YouTube.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 15:03 et diffusé par :