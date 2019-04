Citron Hygiène élargit sa présence mondiale en s'établissant en Europe





TORONTO, April 5, 2019 /CNW/ - Citron Hygiène a élargi sa présence mondiale et a fait son entrée sur le marché européen avec l'acquisition d'Admiral Cleaning Supplies Limited, établie dans le Leicestershire, en Angleterre. Il s'agit de la première acquisition de Citron Hygiène à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui la rend particulièrement importante. Admiral a été fondée il y a 34 ans et elle est l'un des plus importants distributeurs sur le marché de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés au Royaume-Uni. Elle possède deux emplacements au Royaume-Uni, compte environ 80 employés ainsi que des clients répartis dans 7 500 emplacements.

« C'est une période emballante pour Citron Hygiène! En mars 2017, nous avons fait notre entrée sur le marché américain et, avec la conclusion de cette opération en juillet 2018, nous sommes maintenant présents dans un nouveau pays et sur un autre continent. Cette percée sur le marché européen constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance à l'échelle mondiale », a déclaré Peter Farrell, président et chef de la direction. Depuis qu'elle a établi un partenariat avec Birch Hill Equity Partners, Citron Hygiène a fait l'acquisition de six entreprises (sept à présent) en vue d'élargir sa présence. Les acquisitions aux États-Unis et au Canada ont donné lieu à une forte expansion des plateformes de services de base de Citron Hygiène, comme l'hygiène des salles de toilettes, la gestion antiparasitaire, les solutions d'hygiène en cuisine et produits chimiques, qui sont destinés aux immeubles commerciaux, espaces publics et restaurants locaux haut de gamme.

Citron Hygiène prévoit mettre en oeuvre sa plateforme de services d'hygiène de salles de toilettes au Royaume-Uni dans un délai relativement court. Selon Peter Farrell, « alors que Citron s'efforce de "bâtir des espaces sains", Admiral se concentre sur la création d'environnements propres et professionnels qui favorisent la santé et le bien-être des occupants des immeubles. Nos entreprises sont en phase et je suis impatient d'être témoin du succès de ces premiers pas effectués au Royaume-Uni. » À l'avenir, Citron Hygiène a l'intention de procéder à des investissements importants dans le marché du Royaume-Uni. Andy Bottrill continuera d'occuper le poste de directeur général d'Admiral. Richard Adams et lui continueront d'oeuvrer au sein de l'entreprise à la suite de l'investissement.

Citron Hygiène compte effectuer des acquisitions en Amérique du Nord et au Royaume-Uni dans l'avenir. Entre-temps, les clients d'Admiral peuvent s'attendre à recevoir les mêmes services de qualité qu'ils obtenaient jusqu'ici, tout en se voyant offrir de nouveaux produits et services. Pour en savoir plus sur notre expansion, visitez la section du Royaume-Uni de notre site Web à l'adresse : http://citronhygiene.com/fr/

SOURCE Citron Hygiene

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 14:43 et diffusé par :