1,6 M$ supplémentaire pour la relance économique de la MRC des Etchemins

SAINTE-JUSTINE, QC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ont annoncé aujourd'hui une contribution financière de 1,6 M$ additionnelle pour l'entente sectorielle de développement pour la relance économique du territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Etchemins. Ils étaient accompagnés du préfet de la MRC des Etchemins, M. Richard Couët.

Cette somme s'ajoute aux 3,6 M$ déjà consentis pour cette entente qui vise à soutenir la réalisation de projets jugés prioritaires à court terme, notamment dans les domaines agricole, forestier, manufacturier et récréotouristique. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le Plan de relance économique de la MRC des Etchemins, adopté en 2016.

Citations :

« Grâce à cette aide supplémentaire, notre gouvernement appuie la MRC des Etchemins dans ses efforts de relance. Il lui donne les moyens de financer des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique de la MRC. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis fière d'annoncer officiellement aujourd'hui la concrétisation de notre engagement. Notre gouvernement appuie non seulement les forces du milieu de la MRC des Etchemins dans leur relance, mais les invite à aller plus loin en leur donnant les moyens de leurs ambitions. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Aujourd'hui, la MRC des Etchemins redevient maître de son destin. Assurer la vitalité du territoire est un défi bel et bien présent partout au Québec. Et la région n'y échappe pas, pour diverses raisons. Les efforts combinés de chacun permettront assurément de faire briller les attraits de notre milieu, ce qui pourrait inciter les gens à venir s'y installer et à le faire prospérer. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Cette promesse tenue du gouvernement envers la MRC des Etchemins nous réjouit au plus haut point. Ce montant attribué à notre plan de relance nous permettra de développer de nouveaux projets structurants afin de stimuler notre économie et d'augmenter notre attractivité, conformément aux priorités que nous nous sommes données. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui de nos députés locaux, Stéphanie Lachance et Samuel Poulin, impliqués dans le milieu et à l'écoute nos intérêts. La MRC des Etchemins a un regard optimiste tourné vers l'avenir! »

Richard Couët, préfet de la MRC des Etchemins

Faits saillants :

Dans le cadre de cette entente sectorielle, 1,2 M$ ont déjà été engagés pour la réalisation de 11 initiatives retenues lors du premier appel de projets.

Un deuxième appel de projets s'est terminé le 29 mars 2019.

La MRC des Etchemins est confrontée depuis de nombreuses années à d'importants défis de revitalisation, lesquels touchent plus de 75 % des municipalités la constituant.

La MRC comprend 16 800 habitants répartis dans 13 municipalités, toutes rurales.

Le revenu par habitant est de 21 358 $, le plus bas de la région de la Chaudière-Appalaches.

