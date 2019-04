Rafting sur la rivière Rouge : Hydro-Québec est favorable au maintien des accès





SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec reconnaît l'importance du secteur du rafting qui s'est développé sur la rivière Rouge il y a plus de trente ans. En donnant accès à ses propriétés, elle a participé à l'essor d'un passe-temps prisé par de nombreux Québécois.

Nous avons la ferme intention de maintenir l'accès à la rivière pour la population et pour les entreprises de rafting. Nous souhaitons conclure rapidement une entente de manière à assurer la poursuite des activités de rafting sur la rivière Rouge.

Le point sur la vente de nos terrains

Hydro-Québec est bien consciente de la valeur écologique et du potentiel récréotouristique de ses propriétés qui bordent la rivière Rouge. C'est la raison pour laquelle elle a eu des échanges, pendant plus de trois ans, avec la MRC d'Argenteuil et la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge en vue de leur vendre les terrains dont elle n'a pas besoin.

Dans l'intérêt collectif, nous avons privilégié le dialogue avec les élus locaux afin qu'ils puissent se porter acquéreurs des terrains en vue d'en préserver le caractère public et d'en assurer la pérennité.

Pour des raisons financières, la MRC d'Argenteuil s'est retirée. Quant à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, l'offre d'achat qu'elle a présentée à Hydro-Québec ne respectait pas plusieurs clauses importantes pour nous. En effet :

la Municipalité ne voulait pas s'engager à maintenir en tout temps l'usage des terrains à des fins publiques et, plus particulièrement, leur conserver leur vocation récréotouristique ;

la Municipalité ne voulait pas s'engager à établir une servitude de conservation dans le cas de deux immenses lots situés à l'ouest de la rivière Rouge et jouxtant une réserve écologique ;

la Municipalité ne voulait pas assumer les baux en vigueur, dont ceux avec les entreprises de rafting, car ils ne sont pas publiés dans le registre foncier.

Parce que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge ne partageait pas les objectifs de la société d'État, soit de préserver la vocation publique et écotouristique des propriétés, Hydro-Québec a mis fin aux négociations avec elle. Par souci de transparence et avec l'accord de la Municipalité, Hydro-Québec est disposée à rendre public l'offre d'achat finale de celle-ci.

Le ou les futurs acheteurs auront l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur. La MRC d'Argenteuil et la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge disposent de tous les outils en aménagement du territoire qu'il leur faut pour éviter la privatisation des accès à l'eau.

Hydro-Québec vise à vendre l'ensemble des propriétés dont elle n'a plus besoin, à leur juste valeur marchande, et à ainsi générer de la richesse pour l'ensemble des Québécois.

SOURCE Hydro-Québec

