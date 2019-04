Espace culturel de Repentigny - Début officiel des travaux de construction du Théâtre Alphonse-Desjardins





REPENTIGNY, QC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - M. François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption, et Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L'Assomption, ont donné aujourd'hui le coup d'envoi officiel des travaux de construction du Théâtre Alphonse-Desjardins (TAD).

La traditionnelle pelletée de terre s'est tenue en présence de nombreux invités de marque, dont Mme Nathalie Roy, députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, et M. Alain Raîche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.

Le Théâtre Alphonse-Desjardins (TAD), nommé en hommage au fondateur du Mouvement Desjardins, ainsi que son parvis viendront compléter l'Espace culturel de Repentigny au même titre que le Centre d'art Diane-Dufresne et les jardins d'art public. Son inauguration est prévue pour l'automne 2020.

À configuration variable, le TAD pourra accueillir de 275 à 400 spectateurs et permettra aux Repentignoises et aux Repentignois ainsi qu'aux visiteurs d'accéder à une programmation culturelle exceptionnelle dans toutes les disciplines des arts de la scène. Le parvis, agora citoyenne aux multiples facettes, sera investi, l'été venu, de spectacles extérieurs et de toutes autres manifestations susceptibles de donner vie à ce lieu de rassemblement.

Ce projet est rendu possible grâce à un important investissement de 6,2 M$, assumé à parts égales par les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds des petites collectivités, ainsi qu'à une contribution de la communauté d'affaires de Repentigny de près de 2 M$.

La programmation du TAD s'inscrira en complémentarité avec l'offre régionale puisqu'elle sera élaborée par deux diffuseurs reconnus par le Conseil des arts et des lettres du Québec et implantés dans la région : la Corporation Hector-Charland et l'Aramusique.

Le TAD sera érigé selon le concept architectural des architectes FABG et par l'entreprise de construction L'Archevêque & Rivest.

«?Les gens de la région sont très fiers de leur culture et de leur patrimoine, et ils se mobilisent depuis longtemps pour la construction de ce théâtre qui deviendra le coeur du nouvel Espace culturel de Repentigny. Vous pouvez être fiers du résultat qui commence à se matérialiser aujourd'hui. Il faut continuer à travailler ainsi pour attirer de nouveaux investissements qui stimuleront le développement économique de toute la région.?»

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Investir dans les infrastructures culturelles est essentiel pour développer des collectivités dynamiques et prospères. Je suis ravi de souligner le début des travaux de construction du Théâtre Alphonse-Desjardins. Une fois le projet terminé, les spectateurs de tous âges pourront faire de belles découvertes et échanger avec leur communauté dans un bel espace moderne en plein coeur du centre-ville. Ce sont des projets comme celui-ci qui favorisent l'accès aux arts et à la culture en plus de soutenir la croissance économique locale. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un rêve qui se réalise, car nous attendions depuis longtemps la construction de ce théâtre. Ce rêve, ce n'est pas seulement de voir s'ériger ce magnifique bâtiment, c'est aussi de savoir que, pour les années à venir, les Repentignoises et les Repentignois, mais aussi toutes et tous les visiteurs, auront accès à une offre de spectacles exceptionnelle dans tous les domaines des arts de la scène. »

Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC de L'Assomption

«?Je me réjouis de la mise en chantier du Théâtre Alphonse-Desjardins, appelé à devenir la pierre angulaire du centre-ville et de l'Espace culturel de Repentigny. Ce projet très attendu par les Repentignoises et les Repentignois contribuera à favoriser l'accès à la culture et entraînera d'importantes retombées économiques pour notre municipalité. C'est toute la communauté qui en bénéficiera!?»

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Desjardins collabore à un grand nombre d'initiatives afin de favoriser le développement d'une richesse culturelle pour les individus et les collectivités. C'est donc en ce sens que le Théâtre Alphonse-Desjardins favorisera la poursuite de nos actions : par son accès à la culture et par son offre complémentaire dans notre MRC. »

Alain Raîche, directeur général, Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

SOURCE Ville de Repentigny

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 13:53 et diffusé par :