Le Canada investit dans l'efficacité énergétique et l'adaptation aux changements climatiques





OTTAWA, le 5 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens veulent être prêts à s'attaquer aux défis des changements climatiques pour les générations présentes et futures. C'est pourquoi le gouvernement investit dans l'efficacité énergétique et l'adaptation aux changements climatiques tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 392 000 $ pour la réalisation de trois projets d'efficacité énergétique et d'adaptation aux changements climatiques.

Dans le cadre du programme Adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, l'Association canadienne de l'électricité a reçu 206 000 $ afin d'aider les dirigeants des collectivités et des entreprises de services publics à acquérir le savoir-faire nécessaire à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en place de plans personnalisés d'adaptation aux changements climatiques pour les systèmes électriques partout au Canada.

Dans le cadre du même programme, QUEST a de son côté reçu 111 000 $ pour évaluer les risques climatiques locaux et pour mettre en place des mesures destinées à améliorer la résilience des collectivités. Ce projet cible six municipalités -- Dauphin et Alexander (Manitoba); Woodstock (Nouveau-Brunswick); ainsi que Stratford, Charlottetown et Summerside (Île-du-Prince-Édouard) -- dont les réseaux énergétiques ont été touchés par des tempêtes de verglas, des inondations ou des feux de forêt en raison des changements climatiques.

Enfin, par le biais du programme d'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada, l'Efficiency Valuation Organization (EVO) a reçu 75 000 $ pour éliminer les principaux obstacles qui empêchent le secteur privé d'investir dans l'efficacité énergétique. Grâce à ce projet, l'EVO établira également des lignes directrices dont pourront se servir les institutions financières pour l'évaluation et le financement des projets d'efficacité énergétique au Canada.

L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec la volonté du gouvernement de réduire la pollution, de stimuler l'économie et de bâtir des collectivités plus saines pour la population canadienne.

« Les changements climatiques ne sont pas seulement le défi de notre génération, ils représentent aussi une occasion exceptionnelle. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets de ce genre pour aider le Canada à s'adapter aux changements climatiques, pour renforcer notre résilience et pour promouvoir l'efficacité énergétique partout au pays. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous comptons continuer de collaborer avec Ressources naturelles Canada à la mise en oeuvre de plans d'adaptation aux changements climatiques pour les entreprises canadiennes de services publics. Pour le bien de ses clients, le secteur de l'électricité tient à rester allumé : l'élaboration de ces plans l'aidera à renforcer la résilience dans un environnement en constante évolution. »

Francis Bradley

Chef des opérations, Association canadienne de l'électricité

« QUEST travaille directement avec les municipalités et leurs entreprises de services publics au Canada afin d'harmoniser leurs façons d'aborder les impacts de l'adaptation aux changements climatiques et de la résilience climatique sur le plan énergétique et sur les réseaux électriques. Le projet débouchera sur un ensemble de ressources qui établira une ligne directrice nationale dont pourront s'inspirer les municipalités et les services publics pour collaborer de diverses façons dans le domaine de l'adaptation, notamment par des mesures d'aménagement du territoire, par des mesures visant à assurer la planification et la fiabilité des systèmes énergétiques et par des interventions d'urgence en cas de panne de courant. »

Tonja Leach

Directrice générale, QUEST

« Le mouvement planétaire bien marqué vers une économie sobre en carbone augmente la visibilité de l'efficacité énergétique, la faisant apparaître comme un outil de transition stratégique dans le secteur de l'énergie. Grâce à la mise à jour du protocole international de financement de l'efficacité énergétique de l'EVO et à l'élaboration d'une annexe canadienne, les institutions financières du Canada auront accès à un protocole normalisé qui les aidera à évaluer les avantages et les risques des projets d'efficacité énergétique - une étape essentielle pour accroître les investissements dans ce genre de projets. »

Denis Tanguay

Directeur général, Efficiency Valuation Organization

Voix de l'électricité au Canada , l'Association canadienne de l'électricité représente les entreprises, les fabricants et les fournisseurs du secteur de l'électricité au pays.

, l'Association canadienne de l'électricité représente les entreprises, les fabricants et les fournisseurs du secteur de l'électricité au pays. QUEST est une ONG nationale qui s'emploie à accélérer l'adoption de systèmes énergétiques intégrés à l'échelle des collectivités au Canada .

. Organisme sans but lucratif, l'Efficiency Valuation Organization fournit des produits et services qui aident les gens non seulement à concevoir des projets d'efficacité énergétique dans le monde entier, mais aussi à investir dans ces projets.

