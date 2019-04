Appel de projets pour le nouveau programme « Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique »





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec, lance un appel de projets pour le nouveau programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique.

Les projets soumis dans le cadre de ce programme pourraient prendre diverses formes. À titre d'exemple, une compagnie de danse peut s'allier à une entreprise de création numérique en vue d'explorer de nouvelles formes de scénographie ou de mise en marché. Un artiste pourrait aussi réaliser une résidence de création dans une entreprise technologique afin de tester de nouvelles avenues de création. Cela peut aussi prendre la forme d'un laboratoire de recherche et de développement ralliant un centre de création et de diffusion, une entreprise créant des expériences immersives et un centre de recherche universitaire.

Ce programme est rendu possible grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Ses objectifs répondent aux enjeux soulevés dans la Politique de développement culturel 2017-2022, Conjuguer la créativité et l'expérience culturelle à l'ère du numérique et de la diversité.

« Le programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique vise à susciter de nouveaux modèles de collaboration novateurs et des projets d'expérimentation qui révèlent le potentiel des maillages entre art et technologie. Il vise également à stimuler l'appropriation des outils numériques pour le milieu culturel, ainsi qu'à contribuer au développement artistique et économique de la créativité numérique, un secteur particulièrement dynamique à Montréal », explique Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Tous les détails du programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique sont offerts sur le site web de la Ville de Montréal . Une séance d'information aura lieu le mardi 16 avril, de 10 h 30 à 12 h, à la salle du conseil de l'arrondissement de Ville-Marie, située au rez-de-chaussée du 800, boulevard De Maisonneuve Est.

