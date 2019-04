Une maquette tactile du Stade olympique pour les personnes ayant une déficience visuelle





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Tour de Montréal et le Stade olympique peuvent désormais être explorés du bout des doigts. Les deux composantes emblématiques du Parc olympique ont été en effet reproduites sous forme de maquette tactile pour personnes ayant une déficience visuelle, grâce à une collaboration entre le Parc olympique, Kéroul et Tactile Studio.

Ce premier projet du genre au Québec permet de rendre ce bijou architectural accessible aux personnes ayant une déficience visuelle, bien qu'un public extrêmement plus large puisse également en profiter. La maquette deviendra un point attrayant pour tous les visiteurs souhaitant comprendre la structure du Stade olympique.

L'installation est composée de trois éléments : l'îlot global en bas-relief, un plan de coupe ainsi qu'une maquette de 40 centimètres. L'îlot situe les différents éléments sur le site olympique, la coupe démontre la spectaculaire composition du Stade, et la maquette permet de comprendre sa forme elliptique, de toucher son toit et de découvrir l'inclinaison de sa tour.

« Cet exercice d'interprétation, essentiel, s'inscrit dans nos efforts de faire connaître le Parc olympique à un plus large public », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Faire comprendre l'architecture unique du Stade olympique et de sa Tour à une personne non-voyante est un défi en soi; et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'embarquer dans ce projet, et le résultat dépasse nos attentes ! », conclut-il.

La conception de la maquette a été confiée à Tactile Studio, installé depuis un an à Montréal, après avoir développé en France pendant dix ans des solutions d'accessibilité sensorielle. Cette agence de design offre la création et fabrication d'objets, de maquettes et de plans à destination des personnes en situation de handicap. Tactile Studio a notamment à son actif des projets au Musée du Louvre, Musée d'Orsay et plus récemment au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada et au Royal Ontario Museum.

« L'enjeu pour Tactile Studio fut de permettre à tous et en particulier aux personnes déficientes visuelles de découvrir par le toucher l'architecture spectaculaire du Stade olympique. Il fallait évidemment respecter les singularités techniques du site à savoir une tour inclinée, avec un porte à faux important, ainsi que des câbles soutenant la toile du toit, tout en répondant aux spécificités de la découverte par le toucher. Cette réalisation est une réussite technique et esthétique », souligne Aurélia Fleury, directrice chez Tactile Studio.

En 2017, Tactile Studio avait d'abord approché Kéroul, l'organisme dont la mission est de favoriser l'accessibilité du tourisme et la culture, afin de vérifier les possibilités de développement sur le territoire. Kéroul avait tout de suite perçu le potentiel de l'entreprise. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'une idée concrète a germé. En tentant de faire visiter le site olympique à un collaborateur belge aveugle, un défi de taille a été constaté : sa description était très difficile!

« Enfin, nous pourrons toucher au Stade olympique! La direction du Parc olympique a pris une excellente décision en pensant aux différents types de personnes handicapées », ajoute André Leclerc, président directeur général et fondateur de Kéroul. « Nous espérons que cette maquette inspirera d'autres institutions à développer des projets du genre. »

La maquette tactile de la plus haute tour inclinée du monde est un projet novateur permettant à la fois de renforcer l'accessibilité du site aux personnes en situation de handicap, tout en valorisant l'architecture exceptionnelle du site olympique. Il s'agit d'un bel exemple de partenariat réussi pour faciliter l'accès pour tous à la culture.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un évènement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade.

42 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain. Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d'exploiter les installations, tout en s'assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant partie de la ligne d'horizon de la métropole.

À propos de Tactile Studio

Agence de design spécialisée pionnière sur les sujets d'accessibilité universelle et sensorielle, Tactile Studio travaille depuis 10 ans avec des institutions artistiques, culturelles et touristiques d'envergures en les accompagnant dans la définition de leurs projets d'accessibilité et en fabriquant des supports sensoriels concrets. Experte en accessibilité universelle l'entreprise est présente à Montréal, Berlin, Londres et Paris et a réalisé plus de 350 projets Européens et internationaux. Tactile studio a à coeur de s'impliquer avec les associations locales de défense des droits des personnes en situation de handicap visuel comme l'INCA, la FAAQ et Braille Litteracy Canada.

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul est un organisme à but non lucratif dont la vocation est de favoriser l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec. Il possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées.

