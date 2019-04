Printful accepte désormais les paiements en euros





RIGA, Lettonie, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Printful autorise les paiements en euros. Les clients peuvent désormais choisir de payer leurs commandes en euros ou en dollars US. Cela représente un avantage particulier pour les commerçants en Europe qui exploitent déjà leurs magasins en euros, car cela élimine les frais de change.

Depuis la durée de la version bêta et le lancement il y a 3 jours, 1 000 clients ont choisi l'utilisation de l'euro sur Printful et les commandes en euros se chiffrent déjà à près de 70 000 euros. Par ailleurs, Printful ajuste les prix de ses produits en euros afin d'être plus compétitive sur les marchés locaux.

Il est prévu que le chiffre d'affaires généré par le commerce électronique en Europe atteigne 483,8 milliards de dollars d'ici 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Printful s'engage à suivre le rythme de cette croissance et y oeuvre via l'ouverture d'un centre de traitement des commandes plus grand en Lettonie, en s'intégrant aux plateformes de commerce électronique européennes et en travaillant sur des capacités multilingues sur son site. L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide en pourcentage pour Printful en raison de l'ouverture d'une installation en Lettonie en 2017.

Printful est spécialisée dans l'expédition directe de produits d'impression à la demande qui imprime et expédie des produits imprimés aux détaillants en ligne. Elle offre plus de 160 variantes de produits et compte une équipe de plus de 500 personnes réparties en Amérique du Nord, en Europe et au Mexique. Elle a imprimé 10 millions d'articles depuis son lancement en 2013.

