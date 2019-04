Franklin Templeton annonce des réductions du niveau de risque pour certains FNB Franklin LibertyShares





TORONTO, le 5 avril 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une réduction du niveau de risque de certains FNB Franklin LibertySharesMD.

Les détails de ces réductions des niveaux de risque figurant dans le tableau ci-après se refléteront dans le renouvellement annuel du prospectus des FNB, qui devrait être déposé le 5 avril 2019.

Nom du fonds Symbole Niveau de

risque

en 2018 Niveau de

risque

en 2019 FNB équilibré de base Franklin

Liberty FLBA Faible à modéré Faible FINB d'actions internationales Franklin

LibertyQT FLDM Modéré Faible à modéré FNB d'actions canadiennes à risque géré

Franklin Liberty FLRM Modéré Faible à modéré FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA) FLSL Faible à modéré Faible

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB de Franklin Templeton, permet aux investisseurs de construire des portefeuilles alignés sur leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Franklin LibertyShares gère un actif s'élevant à plus de 3,5 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale en date 31 mars 2019 et tire parti de la force et des ressources de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde.

Méthode de classification du risque

La méthode utilisée pour établir le niveau de risque de chaque fonds est fondée sur la méthode de classification du risque des ACVM. Un sommaire de cette méthode de même que les objectifs et stratégies de placement de chaque FNB se trouvent dans le prospectus des FNB, qui sera rendu disponible le 5 avril 2019 ou vers cette date. Il est également possible d'obtenir cette méthode en communiquant avec notre équipe du Service à la clientèle au 1 800 387-0830 ou à l'adresse service@franklintempleton.ca.

Le niveau de risque de chaque FNB est évalué au moins une fois l'an, de même que lorsqu'un FNB fait l'objet d'un changement important. Ces changements découlent d'une évaluation annuelle. Aucun changement important n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces FNB.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 28 février 2019, son actif géré s'élevait à plus de 714 G$ US (plus de 939 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

