Le gouvernement du Canada annonce un financement important pour des projets qui favorisent l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap





Renforcer la capacité du secteur des personnes handicapées à améliorer la vie des Canadiens en situation de handicap en favorisant leur intégration et leur participation à la société

WINNIPEG, le 5 avril 2019 /CNW/ - L'accessibilité au Canada porte sur la création de communautés, de milieux de travail et de services qui permettent à tous une pleine participation à la société, sans obstacle.

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi d'un soutien financier de 18 millions de dollars sur trois ans à 28 organismes de partout au Canada dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées (PPDS?PH).

Le Programme de partenariats pour le développement social vise à améliorer la vie des enfants et des familles, des personnes en situation de handicap, ainsi que d'autres Canadiens vulnérables. La composante Personnes handicapées de ce programme permet de financer des projets qui favorisent l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de l'appel de propositions ouvert du PPDS?PH, les organismes nationaux dont le mandat principal consiste à promouvoir l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap pouvaient présenter une demande de fonds de fonctionnement. Ces fonds permettent au secteur des personnes handicapées de renforcer sa capacité, ce qui jouera un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du projet de loi C?81, Loi canadienne sur l'accessibilité, et la pleine inclusion des personnes en situation de handicap.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg en compagnie de Personnes d'abord du Canada, l'un des organismes qui recevront du financement dans le cadre du PPDS?PH cette année. Grâce à un financement de 1,5 million de dollars sur trois ans du PPDS?PH, Personnes d'abord du Canada continuera d'appuyer les personnes ayant une déficience intellectuelle qui cherchent à participer pleinement à tous les aspects de la société canadienne.

Le projet de loi C?81, Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est actuellement à l'étude au Sénat, est une autre mesure concrète prise par le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Ce projet de loi vise à promouvoir un vaste changement organisationnel et culturel à l'échelle du Canada, tout en permettant de cibler, d'éliminer et de prévenir de façon proactive les obstacles à la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Citations

« Investir dans le PPDS?PH signifie investir dans la réussite et l'inclusion des personnes en situation de handicap partout au Canada. Notre gouvernement a bien compris le besoin d'un financement prévisible et stable exprimé haut et fort par la communauté des personnes en situation de handicap. L'annonce d'aujourd'hui, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars, témoigne de notre engagement envers la communauté et les organismes nationaux qui ont maintenant l'occasion d'élargir leur portée en améliorant la participation et l'intégration des personnes en situation de handicap à la société canadienne, tout en supprimant les obstacles courants à leur inclusion et à leur accès. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Personnes d'abord du Canada est ravie du soutien et de l'engagement continus du PPDS?PH qui nous fournit un financement au cours des trois prochaines années. Ce financement nous permet de poursuivre nos efforts visant à éliminer les obstacles, à sensibiliser la population et à promouvoir l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle partout au Canada. »

- Kory Earle, président, Personnes d'abord du Canada

Les faits en bref

Depuis sa création en 1998, le PPDS?PH a versé 11 millions de dollars par année sous forme de subventions et contributions à des organismes en vue d'appuyer des projets visant à améliorer la participation et l'intégration des personnes en situation de handicap à tous les aspects de la société canadienne. Depuis 2002?2003, 516 projets ont été financés.

Plus d'organismes nationaux oeuvrant pour les personnes en situation de handicap recevront du financement cette année qu'au cours des 20 ans d'existence du PPDS?PH. Le gouvernement du Canada appuie un tiers de plus d'organismes afin d'accroître leur capacité de servir les personnes en situation de handicap.

appuie un tiers de plus d'organismes afin d'accroître leur capacité de servir les personnes en situation de handicap. Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé un nouveau financement pour le PPDS?PH à l'appui de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies ainsi que pour l'élaboration de la législation prévue sur l'accessibilité pour le gouvernement du Canada :

: 2,6 millions de dollars sur deux ans (2019?2021) à l'appui de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies;



6,13 millions de dollars sur trois ans (2019?2022) à l'appui de l'accessibilité;



2,7 millions de dollars par année suivante, à compter de 2021?2022, à l'appui de l'accessibilité.

Le gouvernement of Canada fournira un soutien financier dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées aux 28 organismes suivants : Active Living Alliance for Canadians with a Disability (ALACD); Autism Society Canada; Autism Speaks Canada; Brain Injury Association of Canada ; British Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS); Canadian Association of Community Living (CACL); Canadian Association of the Deaf; Canadian Autism Spectrum Disorders Alliance; Canadian Council on Rehabilitation and Work (CCRW); Canadian Cultural Society of the Deaf; Canadian Deafblind Association (CDBA); Canadian Hard of Hearing Association (CHHA); Canadian Injured Workers Alliance (CIWA); Cerebral Palsy Association in Alberta ; DisAbled Women's Network Canada (DAWN); Independent Living Canada; Iris the Dragon; L'Arche Canada; National Education Association of Disabled Students (NEADS); Neil Squire Society; Personnes d'abord du Canada ; Plan Institute for Citizenship and Disability; Realize; Spinal Cord Injury Canada; Tetra Society of North America ; The Canadian Association for Supported Employment (CASE); Work Wellness and Disability Prevention Institute; et un autre organisme qui sera nommé lorsque l'entente sera finalisée.

Document d'information

Le gouvernement du Canada veut garantir l'inclusion des personnes en situation de handicap

Le gouvernement du Canada soutient les personnes en situation de handicap qui vivent et travaillent au Canada et participent à toutes sortes d'activités au pays. Il verse notamment des fonds aux centres communautaires et à d'autres organismes pour les aider à poursuivre leurs activités et à réaliser des projets qui permettent d'éliminer les obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap. Les obstacles peuvent être physiques, comme les escaliers, ou cachés, comme la façon dont certaines personnes perçoivent les incapacités et les personnes en situation de handicap.

Cette année, le gouvernement accorde un soutien financier de 18 millions de dollars sur trois ans à 28 organismes partout au pays. Parmi ces organismes figure Personnes d'abord du Canada, un organisme national représentant les personnes ayant une déficience intellectuelle. L'organisme recevra 1,5 million de dollars lui permettant de couvrir ses coûts de fonctionnement au cours des trois prochaines années.

Les fonds proviennent du Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées (PPDS?PH) du gouvernement du Canada. Le PPDS?PH est un programme conçu tout particulièrement pour financer les organismes qui oeuvrent pour garantir l'intégration des personnes en situation de handicap à la société.

Liens connexes

Bâtir un Canada accessible pour les personnes handicapées

Programme de partenariats pour le développement social volet personnes handicapées

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 12:13 et diffusé par :