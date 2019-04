Le rapport annuel et la circulaire de sollicitation de procurations d'Intact Corporation financière sont publiés





TORONTO, le 5 avril 2019 /CNW/ - Le rapport annuel 2018 (Nos valeurs, nos gens, notre avenir), la notice annuelle 2018 et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2019 d'Intact Corporation financière (TSX : IFC) sont maintenant accessibles en ligne au www.intactcf.com, à la section « Investisseurs ».

Intact Corporation financière célèbre son 10e anniversaire cette année. Dans son message aux actionnaires, le chef de la direction, Charles Brindamour, parle des débuts de la société il y a 10 ans - en plein coeur de la crise financière mondiale - de ce qu'elle a réalisé et du rôle important que cela a joué.



« Il y a 10 ans, avec le soutien des employés, des courtiers et des marchés financiers, nous avons amassé 2,4 milliards de dollars et délaissé notre actionnaire majoritaire, ING. Nous avons ramené la direction des activités d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) en sol canadien en fondant Intact Corporation financière, une société indépendante à grand nombre d'actionnaires. Nous avons créé une entreprise basée sur des valeurs et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses », affirme M. Brindamour.

Il ajoute qu'Intact Corporation financière doit son succès en 2018 et ces 10 dernières années aux fondements de l'entreprise et aux gens qui y travaillent.



Intact Corporation financière a continuellement dépassé le rendement des capitaux propres (RCP) de l'industrie de l'assurance IARD de 650 points de base en moyenne, sa capitalisation boursière a quadruplé, atteignant 14 milliards de dollars, et le rendement annuel total généré pour les actionnaires dépasse en moyenne les 15 %, ce qui est près du double de celui de l'indice composé S&P/TSX. Lisez l'histoire de la société ici et voyez de quelles façons elle promeut la gestion écoresponsable de ses activités et l'adaptation aux changements climatiques, appuie la participation citoyenne des employés et favorise l'épanouissement de communautés dynamiques et résilientes pour toutes ses parties prenantes.

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Intact Corporation financière se tiendra le 8 mai 2019, à 11 h 30 (HE), au Musée des beaux-arts de l'Ontario, situé au 317, rue Dundas Ouest, à Toronto, en Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2019.

Au cours de l'assemblée, les actionnaires seront appelés à élire les administrateurs de la société, à nommer l'auditeur externe et à approuver la résolution consultative portant sur la rémunération de la haute direction. L'assemblée des actionnaires sera diffusée en direct au www.intactcf.com.



À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

