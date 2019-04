Avis aux médias - Rassemblement pour l'éducation à Queen's Park ce samedi à midi





OTTAWA, le 5 avril 2019 /CNW/ - Des milliers de parents, de travailleuses et travailleurs en éducation, de groupes communautaires, d'étudiantes et étudiants, de syndicats de toute la province se rendront à Queen's Park demain le 6 avril à midi en vue d'un rassemblement pour l'éducation publique en Ontario.

Avant le dépôt du budget provincial, le rassemblement exhortera le gouvernement à procéder à des investissements, et non pas à des coupures, à l'éducation financée à même les deniers publics. Plus de 170 autobus, en provenance de la RGT et de localités aussi loin qu'Ottawa, Kingston, Cornwall, London, Sarnia, Windsor, North Bay et Sudbury, transporteront les personnes vers le rassemblement.

Parmi les intervenantes et intervenants figureront des représentantes et représentants des groupes d'étudiantes et d'étudiants, des parents, des travailleuses et travailleurs en éducation et des syndicats.

Ce rassemblement est organisé par cinq syndicats qui représentent les travailleuses et travailleurs dans chaque conseil scolaire en Ontario, et ce, dans le cadre d'un front commun visant à insister auprès du gouvernement pour qu'il reconsidère ses coupures et changements proposés à l'éducation. Une déclaration conjointe, qui peut être consultée à https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/communiques/Declaration_commune_sur_education_Ontario.pdf a été publiée par les cinq syndicats, y compris l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), le Syndicat canadien de la fonction publique - Ontario (CUPE), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (ETFO), l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA) et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO).

QUOI : Rassemblement pour l'éducation QUAND : Samedi 6 avril 2019

12 h (midi)



OÙ : Devant Queen's Park, Toronto

L'AEFO compte environ 10 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

