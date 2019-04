Merz lance son nouvel agent de comblement dermique Belotero® Revive





Merz, un chef de file mondial de l'esthétique médicale, a annoncé aujourd'hui le lancement de Belotero® Revive, un agent de comblement dermique contenant une combinaison unique d'acide hyaluronique et de glycérol, conçu pour améliorer l'hydratation, l'élasticité et la fermeté cutanées, et réduire l'apparence des ridules. 1,2 Ce tout nouvel ajout à la gamme d'agents de comblement dermiques Belotero® , Belotero® Revive, a été conçu pour répondre aux besoins uniques des patients d'aujourd'hui à la recherche de soins esthétiques. Les consommateurs modernes se concentrent tout particulièrement sur la qualité de la peau et la réduction des premiers signes du vieillissement, et valorisent les solutions esthétiques cutanées offrant des résultats à l'apparence naturelle - l'aspect sans filtre.

"Nous continuons d'observer un intérêt croissant dans les traitements de qualité injectables et efficaces de la part d'une nouvelle génération de patients tentés par des soins esthétiques, partiellement en raison de l'influence des médias sociaux et autres canaux numériques," a affirmé le Professeur Dr. Martina Kerscher, Profeseur de Dermatologie à l'Université de Hambourg et auteur principal de l'étude BELOVE. "Les recherches scientifiques sérieuses sont à la base de ce produit dermique injectable et les résultats de notre étude montrent que le traitement via cet amplificateur de beauté représente une façon efficace d'assurer une hydratation directe de la peau tout en lissant davantage celle-ci, offrant ainsi à nos patients des résultats remarquables, tout en conservant l'aspect naturel de la peau," a-t -elle ajouté. 3,4

La nouvelle campagne Belotero® Revive invite les consommateurs à "dévoiler la meilleure version d'eux-mêmes, sans filtre!". Cette campagne, qui fait allusion de façon ludique à l'influence de la sphère numérique sur les moments de vraie vie, vise à transmettre l'acceptation croissante de l'esthétique médicale par divers groupes d'âge, tout en encourageant les femmes à faire des choix qui font ressortir leur beauté naturelle individuelle.

"La recherche pour la clientèle et les tendances du marché soulignent le fait qu'une nouvelle génération de patients est de plus en plus ouverte à l'esthétique médicale et recherche activement des options de traitement des premiers signes visibles du vieillissement," a affirmé Philip Burchard, PDG de Merz. "Chez Merz, nous accordons la priorité à la recherche et au développement de solutions novatrices efficaces qui peuvent être utilisées pour répondre aux besoins des patients et des tendances du marché de l'esthétique médicale. Avec Belotero® Revive, nous sommes fiers d'être en mesure de fournir aux médecins esthétiques un nouveau produit injectable de comblement dermique pouvant être utilisé à la fois dans le cadre d'une intervention précoce et d'un embellissement, afin de répondre aux besoins uniques des patients individuels," a-t-il poursuivi.

Belotero® Revive est désormais disponible dans certains pays d'Europe et d'Amérique latine, auxquels des marchés additionnels devraient s'ajouter plus tard dans l'année. Pour plus de détails, veuillez consulter BeloteroRevive.com ou suivre @Merz_Aesthetics sur Instagram.

Belotero® Revive s'inspire du succès de la gamme bien établie Belotero® , qui inclut un choix plus large de produits de comblement capables de corriger les déséquilibres et la perte de volume facial, de définir les contours, d'énergiser et de volumiser la peau, et de combler les ridules et les rides. Plus d'informations à propos de la gamme complète Belotero® sont disponibles sur le site global.belotero.com.

A propos de Belotero® Revive

Belotero® Revive s'applique par injection en plusieurs traitements, agissant tel un amplificateur de beauté pour offrir l'éclat et la jeunesse de la peau. Agissant en profondeur au niveau du derme pour assurer une hydratation cutanée, il peut également être utilisé pour réduire l'apparence des ridules, ou comme traitement d'intervention esthétique préventif précoce, afin de ralentir la progression des changements subis par le visage avec le temps. 4 Belotero® Revive a été évalué cliniquement dans le cadre d'une étude impliquant 24 patients. Belotero® Revive a été injecté dans la zone inférieure de la joue. Les options de traitement ont été testées au cours d'une période d'observation de plus de 36 semaines. 4

Résultats de l'étude BELOVE 4

Belotero® Revive améliore l'élasticité cutanée, possède un excellent profil d'innocuité et, habituellement, un niveau faible de douleur au site d'injection

Une amélioration de l'hydratation cutanée et une réduction des rougeurs cutanées jusqu'à 36 semaines

100% des patients ont montré des résultats améliorés en termes d'esthétique cutanée en semaine 12

Plus de 80% des patients étaient satisfaits du traitement en semaine 24

90% des patients recommanderaient Belotero® Revive à des amis

À propos de Merz

Merz est une entreprise familiale globale spécialisée dans les produits esthétiques et les neurotoxines, basée à Francfort, en Allemagne. Société privée depuis 100 ans, elle se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et sa croissance ciblée. Outre son portefeuille complet de produits d'esthétique médicale, dans les catégories dispositifs, injectables et soins cutanés, Merz développe également une thérapie à base de neurotoxines destinée au traitement des troubles moteurs d'origine neurologiques. Au cours de l'exercice 2017-18, Merz a généré des revenus de 1.024,4 millions d'euros; la société emploie un total de 3.151 collaborateurs à travers le monde et possède une présence directe dans 28 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.merz.com.

