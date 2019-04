Avis aux médias : Le WWF-Canada vous invite à discuter des espèces canadiennes présentes dans le documentaire Notre planète de Netflix





TORONTO, 05 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est aujourd'hui que paraît, en huit épisodes disponibles partout dans le monde, la série documentaire tant attendue Notre planète de Netflix, dont le narrateur de la version anglaise n'est nul autre que Sir David Attenborough. Créée en collaboration avec le WWF et produite par Silverback Films, la série plonge au coeur de la diversité des habitats de notre planète. Elle s'intéresse aux moyens de préserver les espèces qui sont encore parmi nous.



Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) reste à votre disposition pour parler de la situation des espèces au pays, dont certaines sont parmi les plus emblématiques au monde, et présentes dans la série. Nous vous invitons à communiquer avec Sophie Paradis, Directrice pour le Québec et le Canada francophone, à nos bureaux montréalais.

Les espèces canadiennes ne sont pas épargnées par la chute mondiale de biodiversité. Le plus récent Rapport Planète vivante Canada du WWF conclut que la moitié des espèces invertébrées suivies au pays sont en déclin, et que ce déclin atteint parfois 83 %. Ce rapport souligne aussi que les espèces protégées par le gouvernement fédéral ont quand même continué leur déclin après l'adoption de la Loi sur les espèces en péril.

90 % des narvals du monde se trouvent au Canada. Il s'agit du mammifère marin arctique le plus vulnérable au dérèglement climatique.





du monde se trouvent au Canada. Il s'agit du mammifère marin arctique le plus vulnérable au dérèglement climatique. Le caribou de la toundra est une espèce menacée qui a connu un déclin drastique : certaines de ses populations ont diminué de plus de 90 %, par rapport à leur nombre maximal.





est une espèce menacée qui a connu un déclin drastique : certaines de ses populations ont diminué de plus de 90 %, par rapport à leur nombre maximal. 2/3 des populations d'ours polaires du monde vivent au Canada. Elles sont menacées par la fonte de la banquise causée par les changements climatiques rapides, par une diminution de leurs proies (la réduction de la banquise et de la couche de neige menace l'abondance et la santé des phoques) et par des activités industrielles plus importantes (surtout nées de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures, ce qui peut perturber les femelles qui hibernent).

C'est aujourd'hui, le 5 avril 2019, que la série est lancée. Produits d'une collaboration entre le créateur de Planète Terre, Silverback Films et le WWF, ses huit épisodes plongent au coeur de la nature et des espèces, grâce à des images inédites qui amèneront les publics de partout à comprendre à quel point la nature est essentielle à notre vie, et ce que nous pouvons faire pour la sauver.

Ambitieuse, Notre planète a été réalisée sur quatre ans. Elle a été filmée dans 50 pays éparpillés sur tous les continents, réunissant une équipe technique de 600 membres ayant capté des images durant plus de 3500 jours de tournage. Notre planète se penche sur la biodiversité qui souffle sur les habitats de la planète, des paysages éloignés de l'Arctique aux profondeurs mystérieuses des mers, en passant par les vastes plaines d'Afrique et les jungles abondantes d'Amérique du Sud.

Dans le premier épisode, les spectateurs voyageront jusqu'aux forêts tropicales du Brésil, puis sur l'archipel norvégien du Svalbard, découvrant comment chaque habitat est fragile et interconnecté, et pourquoi tous sont essentiels aux espèces. Les épisodes suivants captent les biomes, ou habitats, les plus spectaculaires au monde : terres de glace, jungles, côtes océaniques, déserts, plaines, haute mer, cours d'eau et forêts.

Grâce à une immense équipe réunissant certain.e.s des meilleur.e.s directeur.rice.s photo, chercheur.e.s et scientifiques de la planète, ainsi que grâce à la technologie cinématographique de pointe 4K, chaque épisode montre des séquences époustouflantes absolument inédites.

Notre planète est produite par la maison Silverback Films, Ltée. Ses producteurs sont Alastair Fothergill and Keith Scholey.

La série est disponible sur Netflix au Netflix.com/OurPlanet. Elle prône la responsabilité commune en matière de conservation planétaire, et révèle que nous pourrions être la dernière génération capable de relever les défis environnementaux causés par les humains.?

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à coeur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale, afin que la nature, les espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie.?wwf.ca/fr

