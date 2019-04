Tournée du Québec En action pour la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 800 000 $ pour le projet FermEmploi





SAINT-GEORGES, QC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir l'intégration des personnes appartenant à des groupes sous-représentés sur le marché du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonce un investissement additionnel de 800 000 $ pour le projet FermEmploi. La deuxième phase de ce projet débutera en mai prochain et vise à répondre aux besoins de main-d'oeuvre de 80 employeurs du milieu agricole partout au Québec.

L'objectif du projet est d'offrir à 80 personnes un stage en milieu de travail de 24 semaines. Au cours de cette période, les participants se familiariseront avec les compétences essentielles et technique liées aux tâches des ouvriers agricoles, et ce, dans le but d'obtenir un emploi à temps plein dans ce domaine.

La première phase de ce projet a obtenu de très bons résultats. En effet, 75 % des participants occupent toujours un emploi permanent à temps plein trois mois après la fin de leur stage.

Parmi les postes à pourvoir, il y a, entre autres, ceux d'opérateurs de machinerie agricole et d'ouvriers serricoles, avicoles, en production laitière ou en production porcine.

Rappelons que la profession d'ouvrier agricole est sur la liste des professions à prioriser de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec en raison d'un déficit de main-d'oeuvre. Il est à noter que les emplois visés par le projet FermEmploi figurent sur cette liste. Le projet FermEmploi est soutenu par le Programme Soutien collectif à l'adéquation formation-emploi de la CPMT.

La Grande corvée

Cette annonce a été faite dans le cadre de la tournée du Québec du ministre, dans la région de la Chaudière-Appalaches. Elle s'inscrit dans le cadre de la Grande corvée qui consiste à rencontrer des partenaires et intervenants du marché du travail.

Lors des échanges à Saint-Georges, M. Boulet a dévoilé un portrait exhaustif du marché du travail de la région de la Chaudière-Appalaches. Ce document d'information permet notamment de renseigner les intervenants du milieu en leur fournissant un état de la situation pour leur région.

Selon les données, le nombre de postes à pourvoir dans cette région s'élèvera à 39 200 d'ici 2021. Il y a actuellement 6 700 postes affichés, ce qui implique qu'actuellement 3,8 % des postes sont vacants. Cela constitue le plus haut taux du Québec.

Pendant ce huitième arrêt de sa tournée des régions, M. Boulet a fait connaître le bilan de la Grande corvée qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. Cette action se déroule en continu et constitue une nouvelle façon de communiquer et d'échanger avec les entreprises du Québec.

En ce moment, près de 4 776 entreprises ont été appelées à travers le Québec. Pour la Chaudière-Appalaches, le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a contacté jusqu'à présent 299 entreprises et il a pu échanger avec 169 d'entre elles au sujet de leurs besoins de main-d'oeuvre. Des conseillers aux entreprises rencontreront par la suite plusieurs de ces entreprises. Ces activités s'ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.

Citation :

« Mon gouvernement est en action afin d'appuyer les entreprises devant composer avec la rareté de la main-d'oeuvre. Ce phénomène qui se vit dans toutes les régions du Québec touche particulièrement la Chaudière-Appalaches puisqu'il s'agit de la région avec le plus fort taux de postes vacants. Le projet FermEmploi est un bel exemple d'initiatives qui peuvent être prises pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs de notre économie tout en favorisant l'intégration en emploi de personnes appartenant aux groupes sous-représentés sur le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

M. Boulet visite toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail pour, notamment, leur faire part de sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main-d'oeuvre et leur faire connaître les programmes, mesures et services du MTESS. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février, à Trois-Rivières.

La Grande corvée, réalisée par près de 200 conseillers du MTESS, a été annoncée le 17 janvier dernier.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :