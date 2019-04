Widerøe inscrit quatre autres avions Dash 8-100 au programme d'entretien prolongé de Bombardier





Le programme d'entretien prolongé accroît la durée de vie utile du robuste biturbopropulseur Dash 8-100, la faisant passer de 80 000 cycles de vol à 120 000

TORONTO, 05 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'application du programme d'entretien prolongé (ESP) à quatre autres avions Dash 8-100, exploités par la compagnie aérienne norvégienne Widerøe's Flyveselskap AS.

« L'avion Dash 8-100 est un produit de choix de notre flotte et nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec Bombardier afin de prolonger la durée économique de quatre autres avions », a déclaré Sture Pedersen, directeur des opérations techniques, Widerøe's Flyveselskap. « Nous avons collaboré avec Bombardier en 2009 pour le lancement du programme d'entretien prolongé destiné aux avions Dash 8-100 et, depuis, 16 de nos 22 avions Dash 8-100 ont profité de ce programme. Ces avions robustes continuent d'assurer un service fiable et rentable pour Widerøe, et d'appuyer nos activités à titre de plus importante compagnie aérienne régionale en Scandinavie. »

« Notre programme d'entretien prolongé permet aux exploitants de profiter davantage de la valeur économique et opérationnelle de l'avion Dash 8-100 », a expliqué Todd Young, vice-président et directeur général, et chef, Programme d'avions Q Series, Bombardier Avions commerciaux. « L'ESP accroît la durée de service utile de nos avions Dash 8-100, en la faisant passer de 80 000 cycles de vol à 120 000, ce qui prolonge d'environ 10 à 12 ans l'exploitation de ces avions pour nos clients. »

L'ESP découle de plusieurs analyses de la structure et de l'ingénierie qui ont utilisé les données d'essais et sur la fatigue, obtenues sur les avions Dash 8-100. Le programme est mis en place grâce à un bulletin de service qui fait référence à un nouveau supplément au programme de maintenance. Widerøe intégrera le bulletin de service et le supplément au programme de maintenance, et prendra les dispositions nécessaires pour remplacer certaines composantes structurelles et des systèmes, telles qu'elles sont indiquées dans le bulletin de service.

En 2015, Bombardier a également lancé un programme d'entretien prolongé pour les avions Dash 8-300 avec Chorus Aviation Inc. et Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), à titre de client et d'exploitant de lancement.

À propos de l'avion Dash 8/Q Series

Les avions originaux de Havilland Dash 8-100/200/300, livrés à partir de 1984 jusqu'au milieu des années 1990, se sont établi une réputation d'avions biturbopropulsés robustes et fiables. Assurant des performances exceptionnelles au décollage et à l'atterrissage, même sur des pistes de fortune, ce sont des avions idéaux pour les compagnies aériennes régionales effectuant des liaisons court-courriers à fréquence élevée. Les avions Dash 8/Q Series livrés par la suite offraient aux exploitants divers perfectionnements, dont le système antibruit et antivibrations actif (ANVS) assurant un confort digne des avions à réaction.

La famille des avions originaux Dash 8 s'est élargie et compte des avions Dash 8/Q Series de 37 à 90 places, dont les modèles, notamment le biturbopropulseur Q400 doté d'une technologie avancée, répondent de façon rentable à la mission de toute compagnie aérienne régionale. La polyvalence de ces avions a aussi permis de les adapter à diverses utilisations autres que celles de la compagnie aérienne, comme les activités de fret, l'évacuation sanitaire, le transport d'entreprise, l'étalonnage des aides à la navigation, la formation des navigateurs, la patrouille maritime et la lutte contre les incendies.

Avec plus de 1 250 avions livrés, les biturbopropulseurs Q Series/Dash 8 continuent d'offrir des frais d'exploitation exceptionnels, ainsi que les avantages d'éléments en communs au sein de la famille d'avions Q Series.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

