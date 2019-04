La 125e Foire de Canton présentera une nouvelle décennie de développement technologique à des clients internationaux





GUANGZHOU, Chine, 5 avril 2019 /PR Newswire/ -- La 125e Foire import-export de Chine (Foire de Canton) présentera un nombre record de produits de nouvelle génération le 15 avril à Guangzhou et célébrera une nouvelle décennie de développement humain en présence de clients internationaux.

Cette année, des entreprises d'électronique grand public présenteront des innovations de produits et des avancées technologiques destinées à répondre aux besoins des clients à l'ère de l'IdO et de la future 5G. Des leaders de l'électroménager tels que Haier, Midea, TCL, Gree et Changhong présenteront leurs derniers produits haut de gamme durant la Foire. Des sociétés internationales comme Cascade, Time Lab et NUC viendront également participer à ce rassemblement. Les produits qu'ils exposeront seront dotés de fonctions et services numériques pour maisons intelligentes, permettant aux appareils ménagers de devenir des terminaux d'interaction intelligente entre l'homme et la machine.

« Le développement humain est entré dans une nouvelle décennie. L'introduction de l'IdO a entraîné un bouleversement global des modes de vie », a déclaré Liu Quandong, directeur général adjoint du Bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton, « Depuis 1957, la Foire de Canton a connu des décennies de développement en sa qualité d'événement précurseur dans le domaine de la fabrication. Nous sommes ravis de partager cet effort collectif avec des consommateurs internationaux et d'accueillir cette année davantage de produits intelligents que jamais auparavant. », a ajouté Liu.

La 125e édition, avec ses 1,2 million de mètres carrés d'espace d'exposition et plus de 25 000 exposants, attirera des entreprises de plus de 200 pays et régions au cours de trois phases. Les phases 2 et 3 de la Foire présenteront des produits encore plus innovants, haut de gamme, uniques et diversifiés dans les secteurs des produits de consommation et des textiles, permettant aux consommateurs du monde entier de jouir d'un mode de vie plus intelligent et confortable.

Servant de passerelle aux entreprises internationales vers le marché chinois, le pavillon international hébergera plus de 600 entreprises de 50 pays et régions qui viendront présenter leurs produits. Pour la première fois, la Foire mettra également en lumière la création et le développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao à l'occasion de diverses réunions d'échange destinées à promouvoir la coopération commerciale.

À propos de la Foire de Canton

La Foire d'import-export de Chine, également connue sous le nom de la Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, chaque printemps et chaque automne. Fondée en 1957, la foire est aujourd'hui une exposition complète bénéficiant de la plus longue histoire, du plus haut niveau de qualité, de la plus grande envergure et du plus grand nombre de produits exposés. Elle représente également la foire affichant la plus diverse répartition de l'origine de ses acheteurs et celle qui engendre les plus importants revenus commerciaux en Chine.

