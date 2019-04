Lancement des travaux de la Stratégie québécoise de l'architecture





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annoncent le début des travaux visant à doter le Québec d'une Stratégie québécoise de l'architecture. À cet effet, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a invité l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) à collaborer à l'élaboration de cette première stratégie.

La Stratégie québécoise de l'architecture placera les citoyens au coeur des réflexions et visera l'adoption de pratiques exemplaires dans les projets menés par l'État et la mise en place de mesures incitatives dans les projets qu'il subventionne. Elle répondra ainsi aux besoins des Québécoises et des Québécois par une contribution de l'architecture à l'identité québécoise, en faisant de la culture un élément fondamental de la qualité de nos cadres de vie et de la vitalité de nos milieux. Cette stratégie assurera une plus grande qualité et durabilité des projets, en cohérence avec les principes de développement durable. De plus, elle contribuera au sentiment d'appartenance des populations, à l'attractivité internationale du territoire et aux perspectives de croissance économique et de promotion touristique.

Le processus participatif instauré permettra d'impliquer le milieu comme partie prenante et de bénéficier des réflexions issues de la démarche que l'OAQ avait préalablement réalisée et menant au dépôt du Livre blanc pour une politique québécoise de l'architecture. Par ailleurs, le MCC et l'OAQ ont mis sur pied un comité consultatif impliquant toutes les personnes interpelées par cette démarche. Ces experts et expertes, organismes et partenaires seront consultés au cours des prochains mois (voir la liste en annexe). Le milieu municipal est invité à participer à ce projet. Le gouvernement souhaite l'entendre pour son expertise unique afin d'alimenter la Stratégie québécoise de l'architecture. Les villes de Québec et de Montréal seront notamment interpelées de façon particulière en vertu de leur statut respectif de capitale et de métropole.

Rappelons que l'élaboration de la Stratégie québécoise de l'architecture correspond à la mesure 19 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023.

Citations :

« L'architecture exerce un effet durable sur le territoire. Elle se trouve à la source du patrimoine de demain. Nous avons également au Québec des architectes de grand talent, qui contribuent au rayonnement et à l'identité québécoise. Je suis donc très fière de commencer les travaux de la Stratégie québécoise de l'architecture qui visera l'excellence, la créativité et l'innovation en matière d'architecture, en plus de mettre en valeur nos savoir-faire et matériaux québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française

« L'inclusion des préoccupations architecturales dans nos actions contribuera à la mise en valeur de nos régions, de nos villes et de nos villages, lesquels sont façonnés par la richesse du patrimoine bâti québécois. En misant sur une architecture harmonieuse, fonctionnelle et durable, nous contribuons à la création de milieux de vie attractifs et dynamiques tant socialement qu'économiquement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'architecture influe sur la qualité de vie de tous les citoyens et constitue une part importante de notre identité collective. Elle façonne nos quartiers, nos lieux publics, nos lieux de travail. C'est pourquoi il importe de définir la qualité de l'environnement dans lequel nous souhaitons vivre. La Stratégie québécoise de l'architecture, à laquelle l'Ordre des architectes du Québec est heureux de contribuer, est une étape de plus vers une architecture qui répondra aux besoins et aspirations des générations présentes et futures. »

Nathalie Dion, présidente de l'Ordre des architectes du Québec

Annexe - Comité consultatif dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'architecture

Patrimoine :

Dinu Bumbaru , directeur des politiques, Héritage Montréal

, directeur des politiques, Héritage Montréal France Vanlaethem , professeure émérite à l'École de design de l'UQAM et présidente fondatrice de Docomomo Québec

, professeure émérite à l'École de design de l'UQAM et présidente fondatrice de Docomomo Québec Renée Genest, directrice générale, Action patrimoine

Milieu universitaire :

Jacques White , architecte, directeur de l'École d'architecture de l'Université Laval

, architecte, directeur de l'École d'architecture de l'Université Jean-Pierre Chupin , architecte, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur les concours et les pratiques contemporaines en architecture, codirecteur scientifique du Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle (L.E.A.P), École d'architecture, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal

, architecte, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur les concours et les pratiques contemporaines en architecture, codirecteur scientifique du Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle (L.E.A.P), École d'architecture, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal Martin Bressani , architecte, directeur de l'École d'architecture Peter Guo-hua Fu de l'Université McGill

Milieu municipal :

Marie-Josée Lacroix, commissaire et chef d'équipe, Bureau du design de la Ville de Montréal

Alan De Sousa , maire de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal

, maire de l'arrondissement de à Montréal Odile Roy , architecte, directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales à la Ville de Québec

, architecte, directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales à la Ville de Québec Suzanne Verreault , présidente, Commission d'urbanisme et de conservation de Québec

, présidente, Commission d'urbanisme et de conservation de Québec Peter Jacobs , président, Conseil du patrimoine de Montréal, professeur émérite de l'Université de Montréal, Faculté de l'aménagement

, président, Conseil du patrimoine de Montréal, professeur émérite de l'Université de Montréal, Faculté de l'aménagement Fédération québécoise des municipalités, un représentant sera désigné ultérieurement

Union des municipalités du Québec, un représentant sera désigné ultérieurement

Milieu professionnel :

Anne Carrier , architecte, présidente, Association des architectes en pratique privée du Québec

, architecte, présidente, Association des architectes en pratique privée du Québec Isabelle Giasson , présidente, Association des architectes paysagistes du Québec

Accessibilité universelle :

Sophie Lanctôt directrice générale, Société Logique

André Leclerc, président-directeur général et fondateur, KÉROUL

Développement durable :

Normand Hudon , architecte associé, Coarchitecture et formateur au Centre de formation en développement durable de l'Université Laval

, architecte associé, Coarchitecture et formateur au Centre de formation en développement durable de l'Université Maryse Laberge , architecte senior principale, associée, Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes, conceptrice du premier bâtiment à énergie nette zéro de la Ville de Montréal

Participation publique :

Julie Caron-Malenfant , directrice générale, Institut du Nouveau Monde

Diffusion et éducation :

Sophie Gironnay, directrice générale et artistique, Maison de l'architecture du Québec

l'architecture du Québec Marc-André Carignan , auteur et chroniqueur en politique, en affaires municipales et en développement urbain

, auteur et chroniqueur en politique, en affaires municipales et en développement urbain Emmanuelle Globensky , gestionnaire de programme en design environnemental, Fusion jeunesse

Autres :

Phyllis Lambert , architecte, directeur fondateur émérite, Centre canadien d'architecture

, architecte, directeur fondateur émérite, Centre canadien d'architecture Christian Savard , directeur général, Vivre en ville

, directeur général, Vivre en ville Guillaume Fafard , architecte, patron de Architecture Quinzhee (représentant de la relève)

, architecte, patron de Architecture Quinzhee (représentant de la relève) Gaston Boulay , architecte associé, Ardoises architecture, et président du CA du Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'OAQ (représentant régional)

