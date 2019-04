Lise Dubé, nouvelle présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) sont heureux d'annoncer la nomination de Mme Lise Dubé à titre de présidente-directrice générale.

Riche d'une solide expertise dans le domaine de la philanthropie à l'Université Laval, Mme Dubé cumule près de 30 années d'expérience en élaboration de partenariats, développement de projets novateurs, communication, marketing, organisation d'événements et philanthropie à la direction de différents services de cette université.

Sous la direction de Mme Dubé, l'équipe de la Fondation sera mobilisée autour de projets inspirants, favorisant le développement des activités du Musée, son accessibilité, son rayonnement et sa notoriété.

« C'est un honneur pour moi de joindre l'équipe de la Fondation et de poursuivre le développement philanthropique colossal qui a été réalisé sous la direction de ma prédécesseure, Mme Annie Talbot, qui a su mener avec brio la Grande campagne de financement privé ayant permis la réalisation du magnifique pavillon Pierre Lassonde. Je suis enthousiaste à l'idée de joindre une équipe passionnée et résolument engagée à soutenir le rayonnement et le développement d'une institution aussi importante qu'incontournable », de mentionner la nouvelle présidente-directrice générale.

« La philanthropie est maintenant indissociable de la grande institution qu'est devenu le MNBAQ en 85 ans. Associée au développement de ses collections, au fil du temps, la Fondation a été particulièrement active depuis 2010, avec la réussite de la Grande campagne de financement privé, ayant permis la construction du quatrième pavillon du MNBAQ, et la tenue du premier Gala MNBAQ, en mai 2018, une soirée-bénéfice à grand déploiement couronnée de succès. Je me réjouis de voir la Fondation poursuivre son importante mission avec, à sa tête, une leader qui partage notre ambition, celle de rêver un Musée toujours plus attrayant, accessible et fortement ancré dans sa communauté », de mentionner le président du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ, M. Jean St-Gelais. « Les équipes de la Fondation et du Musée se joignent à moi pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues. » de lancer M. St-Gelais. L'entrée en fonction de Mme Dubé est le 23 avril prochain.

Une feuille de route impressionnante

Mme Lise Dubé a commencé son parcours professionnel à l'Université Laval en 1990 à la direction des Services aux étudiants puis elle a contribué au développement du Service de placement, avant de se voir confier en 2000, la direction des communications et du marketing des activités du Service des activités sportives et des clubs d'excellence du Rouge et Or. À ce titre, elle met en place une nouvelle campagne publicitaire « l'Effet d'entraînement », qui permet d'augmenter le taux d'abonnement au PEPS de près de 50 % en deux ans.

À compter de 2006, elle joint l'équipe de la Fondation de l'Université Laval et on lui confie le mandat de développer la philanthropie à la Faculté des sciences et de génie (FSG). Sur une période de 6 ans, elle a recueilli plus de 13 M$ en dons à titre de directrice principale au développement philanthropique. À la demande du doyen de la Faculté, elle mettra en place et dirigera le Service du développement, des communications et de la philanthropie durant 5 ans. Avec son équipe, c'est plus de 25 M$ en dons qui auront été amassés pour soutenir la réussite des étudiants.

À propos de la Fondation

La Fondation a pour vocation d'appuyer le MNBAQ dans la réalisation de sa mission en favorisant le développement de solides partenariats philanthropiques. Elle veille au développement des collections, au financement des expositions ainsi qu'à l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. La Fondation permet aussi aux donateurs de personnaliser leur contribution par la création d'un fonds dédié et offre, à cet effet, un plan de reconnaissance adapté.

À propos du Musée

Situé au coeur du parc des Champs-de-Bataille, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 40 000 oeuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les oeuvres des artistes phares Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose un espace de découvertes pour les enfants.

