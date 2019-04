Nomination de M. David Therrien à titre de directeur - projets de mobilité durable





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le directeur général de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, annoncent la nomination de M. David Therrien à titre de directeur - projets de mobilité durable. Relevant du directeur du Service de l'urbanisme et de la mobilité, le poste de directeur des projets de mobilité durable est une fonction nouvellement créée, en lien avec les priorités de la Ville de Montréal.

« Notre Administration fait de la mobilité l'une de ses principales priorités. Pour améliorer les déplacements collectifs et actifs tout en réduisant l'empreinte écologique, nous misons notamment sur la réalisation d'une nouvelle ligne de métro, la ligne rose, pour laquelle nous avons prévu au budget 2019 une somme d'un millions de dollars pour la mise sur pied du Bureau de projet de la ligne rose. Nous misons aussi sur divers projets en mobilité durable, dont le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame », a déclaré Mme Plante.

« L'expérience de M. Therrien en gestion de grands projets structurants et à haute visibilité, sa connaissance des acteurs du milieu ainsi que ses aptitudes personnelles font de lui un candidat d'exception pour le poste à combler. Ses compétences viennent donc compléter celles de l'équipe de direction du Service de l'urbanisme et de la mobilité », a déclaré M. Lamontagne.

Diplômé d'un baccalauréat en génie civil de l'École Polytechnique de Montréal, M. Therrien est actif depuis plus 25 ans dans le milieu de la mobilité urbaine dans la région montréalaise. Avant d'occuper le poste d'ingénieur chef d'équipe à la division du développement des transports à la Ville de Montréal, il a occupé le poste d'ingénieur en transports et circulation au sein de l'entreprise Dessau.

Depuis son entrée à la Ville de Montréal en 2003, il a été le coordonnateur dans les phases de planification et de développement des plus grands projets de transport de l'agglomération de Montréal avec des partenaires tels le MTQ, la STM, l'AMT, SPJCC, Infra Canada et CDPQi. Ces dossiers, de forte visibilité et hautement stratégiques, ont nécessité de nombreuses ententes entre partenaires et de fréquentes redditions de compte avec la haute administration. Au cours de ces missions M. Therrien a su développer un solide réseau de contacts dans le milieu des transports.

M. Therrien a également développé une importante expertise dans la réalisation d'études ponctuelles et globales en transports et circulation dans les projets de transports en commun, dans le développement de projets routiers ainsi que dans la réalisation de travaux municipaux et de travaux routiers.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :