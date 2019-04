Co-operators souligne la puissance de son identité coopérative en cette fin d'assemblée générale annuelle 2019 tenue à Toronto





GUELPH, ON, le 5 avril 2019 /CNW/ - Co-operators a tenu son assemblée générale annuelle 2019 à Toronto du 2 au 4 avril où 90 délégués représentant les organisations membres à l'échelle du pays se sont réunis pour discuter des réussites et défis pour l'organisation en 2018, élire son conseil d'administration et mieux comprendre les futures priorités stratégiques.

En ce qui a trait aux incidences financières attribuables aux risques climatiques et à la conjoncture défavorable des marchés de 2018, Robert Wesseling, le président et chef de la direction, a souligné la solidité de l'organisation tout en rappelant son but fondateur. « Même si l'année 2018 s'est révélée difficile sur le plan financier, nous sommes convaincus que la solidité de notre assise financière, de nos activités et de notre stratégie nous permettra de faire face à la tendance à la hausse des réclamations qui s'intensifie dans notre secteur », a-t-il soutenu. « Guidés par notre mission d'offrir la sécurité financière aux Canadiens, nous continuerons de mettre au point des solutions qui répondent aux besoins de nos clients, tout en contribuant à la création de collectivités plus résilientes et plus durables. »

John Harvie, président du conseil d'administration, a mis en relief la solidité de notre gouvernance coopérative et les liens importants tissés avec les organisations membres qui représentent un avantage concurrentiel unique.

« Nos membres regroupent des millions de Canadiens et nous aident à maintenir des liens fondamentaux au coeur des collectivités que nous servons », a-t-il soutenu. J'ai une grande confiance en notre structure coopérative, en notre conseil d'administration et en nos employés, conseillers et organisations membres. Ensemble, nous continuons à maintenir ces liens et à répondre aux nouveaux besoins des Canadiens et de leurs collectivités.

Le rapport annuel intégré de Co-operators a été publié et fait état de sa performance financière et de son rendement sur le plan de la gouvernance et de la durabilité.

Le conseil d'administration de Co-operators a pour sa part reconnu l'apport de l'administrateur sortant Réjean Laflamme, qui siégeait au conseil depuis 2010, et a accueilli Jessica Provencher qui sera la nouvelle administratrice représentant la région du Québec. Madame Provencher joue le rôle de déléguée de la Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT) auprès de Co?operators depuis octobre 2012.

Dans la cadre du programme annuel visant à soutenir la collectivité qui accueille l'AGA, un don de 5 000 $ a été remis à Working for Change, un organisme sans but lucratif qui offre des possibilités de formation et d'emploi à des personnes marginalisées en raison de troubles de santé mentale, de dépendance, de pauvreté, de violence ou d'enjeux liés à leur statut de nouvel arrivant.

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 41,7 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

